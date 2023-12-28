Названы самые популярные смартфоны Европы, Китая, США и других стран — Finance.ua

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Названы самые популярные смартфоны Европы, Китая, США и других стран

Технологии&Авто
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Названы самые популярные смартфоны Европы, Китая, США и других стран
Названы самые популярные смартфоны Европы, Китая, США и других стран
Эксперты Counterpoint Research проанализировали ключевые рынки смартфонов в мире и нашли самые популярные модели. Их чаще всего покупали жители той или иной страны в октябре 2023 года.
В галерее ниже есть данные по продажам телефонов в США, Южной Корее, Японии, Китае, Германии, Индии, Франции и Великобритании. Почти повсюду лидируют новейшие гаджеты Apple — iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.
Впрочем, исключения тоже есть. Японцы выбирают компактный и чуть менее современный iPhone 14, а в Южной Корее вперед вырвалась «раскладушка» Samsung Galaxy Z Flip 5.
Названы самые популярные смартфоны Европы, Китая, США и других стран
Напомним, мировой рынок смартфонов в октябре 2023 года вернулся к росту после более чем двухлетнего спада. По данным Counterpoint Research, этому способствовало восстановление на развивающихся рынках.
Ежемесячные объемы продаж смартфонов в мире по итогам октября выросли на 5%. Это первое увеличение в годовом исчислении, начиная с июня 2021 года. То есть речь идет о периоде продолжительностью 27 месяцев.
По материалам:
iTechua
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