Названы самые популярные смартфоны Европы, Китая, США и других стран — Finance.ua

Названы самые популярные смартфоны Европы, Китая, США и других стран Сегодня 03:12 — Технологии&Авто

Названы самые популярные смартфоны Европы, Китая, США и других стран

Эксперты Counterpoint Research проанализировали ключевые рынки смартфонов в мире и нашли самые популярные модели. Их чаще всего покупали жители той или иной страны в октябре 2023 года.

В галерее ниже есть данные по продажам телефонов в США, Южной Корее, Японии, Китае, Германии, Индии, Франции и Великобритании. Почти повсюду лидируют новейшие гаджеты Apple — iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Впрочем, исключения тоже есть. Японцы выбирают компактный и чуть менее современный iPhone 14, а в Южной Корее вперед вырвалась «раскладушка» Samsung Galaxy Z Flip 5.

Напомним, мировой рынок смартфонов в октябре 2023 года вернулся к росту после более чем двухлетнего спада. По данным Counterpoint Research, этому способствовало восстановление на развивающихся рынках.

Ежемесячные объемы продаж смартфонов в мире по итогам октября выросли на 5%. Это первое увеличение в годовом исчислении, начиная с июня 2021 года. То есть речь идет о периоде продолжительностью 27 месяцев.

iTechua По материалам:

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