Світовий ринок смартфонів почав зростати вперше за 27 місяців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Світовий ринок смартфонів почав зростати вперше за 27 місяців

Технології&Авто
87
Світовий ринок смартфонів почав зростати вперше за 27 місяців
Світовий ринок смартфонів почав зростати вперше за 27 місяців
Світовий ринок смартфонів у жовтні 2023 року повернувся до зростання після понад дворічного спаду. За даними Counterpoint Research, цьому сприяло відновлення на ринках, що розвиваються.
Про це пише Reuters.
Щомісячні обсяги продажів смартфонів у світі за підсумками жовтня зросли на 5%. Це — перше збільшення в річному обчисленні, починаючи з червня 2021 року. Тобто йдеться про період тривалістю 27 місяців.
Читайте також
За даними Counterpoint, світові продажі смартфонів перебувають у стресовому стані протягом двох років, на що впливають різні фактори, такі як дефіцит компонентів і накопичення запасів.
«Після сильного зростання в жовтні ми очікуємо, що ринок зросте в річному обчисленні і в четвертому кварталі 2023 року, що поставить його на шлях поступового відновлення в найближчі квартали», — прогнозують в Counterpoint Research.
До слова, в серпні цього року в Sony Group Corp. прогнозували відновлення ринку смартфонів не раніше 2024 року після оцінки попиту в Китаї та США. Про млявий попит попереджали й інші технологічні компанії. Приміром, компанія Apple незадовго до заяви Sony теж визнала уповільнення темпів зростання ринку смартфонів, особливо в США.
За матеріалами:
mezha.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.