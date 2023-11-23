Світовий ринок смартфонів почав зростати вперше за 27 місяців — Finance.ua

Світовий ринок смартфонів почав зростати вперше за 27 місяців Сьогодні 02:23 — Технології&Авто

Світовий ринок смартфонів почав зростати вперше за 27 місяців

Світовий ринок смартфонів у жовтні 2023 року повернувся до зростання після понад дворічного спаду. За даними Counterpoint Research, цьому сприяло відновлення на ринках, що розвиваються.

Про це пише Reuters

Щомісячні обсяги продажів смартфонів у світі за підсумками жовтня зросли на 5%. Це — перше збільшення в річному обчисленні, починаючи з червня 2021 року. Тобто йдеться про період тривалістю 27 місяців.

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За даними Counterpoint, світові продажі смартфонів перебувають у стресовому стані протягом двох років, на що впливають різні фактори, такі як дефіцит компонентів і накопичення запасів.

«Після сильного зростання в жовтні ми очікуємо, що ринок зросте в річному обчисленні і в четвертому кварталі 2023 року, що поставить його на шлях поступового відновлення в найближчі квартали», — прогнозують в Counterpoint Research.

До слова, в серпні цього року в Sony Group Corp. прогнозували відновлення ринку смартфонів не раніше 2024 року після оцінки попиту в Китаї та США. Про млявий попит попереджали й інші технологічні компанії. Приміром, компанія Apple незадовго до заяви Sony теж визнала уповільнення темпів зростання ринку смартфонів, особливо в США.

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