Названы самые популярные электромобили 2022 года — Finance.ua

Названы самые популярные электромобили 2022 года Сегодня 21:02 — Технологии&Авто

Названы самые популярные электромобили 2022 года

Лидером по продажам электромобилей в мире в 2022 году оказалась компания Tesla, разместившая свои Model Y и Model 3 на первом и втором местах, согласно рейтингу, опубликованному Motor1.

В этом году Tesla Model Y сдвинулась на второе место с лидерской позиции Model 3, которая в 2021 году продавалась больше всего. Маленький внедорожник приобрели 747 тысяч новых клиентов, что на 91% больше, чем в 2021 году. Почти половина Model Y (44%) была приобретена в Китае (плюс Гонконг и Тайвань), в то время как объем продаж в США и Канаде составил 34%. На продажи в Европе пришлось 19%. Далее следует продажа на Юго-Востоке Азиатско-Тихоокеанского региона (13 400 единиц) и Японии-Кореи (9 600 единиц).

По сути, Tesla повторила успех Toyota, но в электромобильном сегменте. Две модели японского производителя также лидируют в глобальном рейтинге продаж авто

Tesla Model 3 заняла вторую позицию с показателем 482 000 единиц, из которых 47% продано в США и Канаде, 28% в Китае (опять же, включая Гонконг и Тайвань) и 19% в Европе. В отличие от Model Y, этот седан подешевел на 3% из-за негативного влияния популярности его внедорожника-близнеца. На эти две модели приходилось 95% мировых объемов производства Tesla в 2022 году.

Третью позицию занял Wuling Hongguang Mini EV, ставший эталоном электромобилей в Китае — крупнейшем рынке электромобилей в мире. В 2022 году было продано 443 400 единиц, что немногим больше Model 3. Частично популярность этого автомобиля связана с его ценой, а также тем, что он стал идеальным решением мобильности для многих потребителей в Китае.

Среди других «китайцев» в рейтинге — BYD Dolphin с продажами более чем в 200 000 единиц. Dolphin по сравнению с Wuling имеет больший потенциал на внешних рынках. То же касается BYD Yuan Plus, также известного как BYD Atto 3, привлекательного компактного внедорожника, привлекательность которого стремительно растет в некоторых странах.

Самым популярным европейским электромобилем являлся Volkswagen ID.4 с ростом продаж на 53% до 175 600 единиц. 47% пришлись на Китай, Гонконг и Тайвань, 39% - на Европу и 13% на США и Канаду.

Чуть ниже в рейтинге расположились Volkswagen ID.3 с продажами — 77 900 единиц (68% в Европе), Fiat 500, BMW iX3, Polestar 2, Skoda Enyaq, Dacia Spring, Peugeot 208, Mini Hatch и Volvo XC40 BEV.

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