В США представили мини-робота для зарядки электрокаров (фото) — Finance.ua

В США представили мини-робота для зарядки электрокаров (фото) 09.05.2023, 01:23 — Технологии&Авто

В США представили мини-робота для зарядки электрокаров (фото), Фото: New Atlas

Стартап Autev из американского города Сиэтл представил небольшого миниатюрного робота для зарядки электрических автомобилей.

Об этом сообщает New Atlas

Autev — это, по сути, «большая батарея на колесах». Он автономно добирается до электромобиля пользователя, если его «вызвать» через приложение.

Мини-робот можно разместить на любом парковочном месте в гараже, специально оборудованном для электромобилей или в другом месте.

Фото: New Atlas

Отмечается, что когда робот прибывает к электрокару, пользователь просто подключает зарядный кабель к зарядному порту своего автомобиля.

Когда владелец авто возвращается, он отсоединяет кабель от робота, позволяя ему вернуться в свою зарядную станцию в гараже.

Если же пользователь возвращается раньше и хочет уйти до завершения зарядки, он может либо снизить желаемую емкость зарядки с помощью приложения, либо просто вручную отсоединить кабель робота.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.