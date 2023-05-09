В США представили мини-робота для зарядки электрокаров (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В США представили мини-робота для зарядки электрокаров (фото)

Технологии&Авто
11
В США представили мини-робота для зарядки электрокаров (фото)
В США представили мини-робота для зарядки электрокаров (фото), Фото: New Atlas
Стартап Autev из американского города Сиэтл представил небольшого миниатюрного робота для зарядки электрических автомобилей.
Об этом сообщает New Atlas.
Autev — это, по сути, «большая батарея на колесах». Он автономно добирается до электромобиля пользователя, если его «вызвать» через приложение.
Мини-робот можно разместить на любом парковочном месте в гараже, специально оборудованном для электромобилей или в другом месте.
Фото: New Atlas
Фото: New Atlas
Отмечается, что когда робот прибывает к электрокару, пользователь просто подключает зарядный кабель к зарядному порту своего автомобиля.
Когда владелец авто возвращается, он отсоединяет кабель от робота, позволяя ему вернуться в свою зарядную станцию в гараже.
Если же пользователь возвращается раньше и хочет уйти до завершения зарядки, он может либо снизить желаемую емкость зарядки с помощью приложения, либо просто вручную отсоединить кабель робота.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.