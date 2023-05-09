В США представили мини-робота для зарядки электрокаров (фото) — Finance.ua

В США представили мини-робота для зарядки электрокаров (фото)
Стартап Autev из американского города Сиэтл представил небольшого миниатюрного робота для зарядки электрических автомобилей.
Об этом сообщает New Atlas.
Autev — это, по сути, «большая батарея на колесах». Он автономно добирается до электромобиля пользователя, если его «вызвать» через приложение.
Мини-робот можно разместить на любом парковочном месте в гараже, специально оборудованном для электромобилей или в другом месте.
Отмечается, что когда робот прибывает к электрокару, пользователь просто подключает зарядный кабель к зарядному порту своего автомобиля.
Когда владелец авто возвращается, он отсоединяет кабель от робота, позволяя ему вернуться в свою зарядную станцию в гараже.
Если же пользователь возвращается раньше и хочет уйти до завершения зарядки, он может либо снизить желаемую емкость зарядки с помощью приложения, либо просто вручную отсоединить кабель робота.
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