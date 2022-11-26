Названы самые дешевые страны Европы для жизни в 2023 году — Finance.ua

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Названы самые дешевые страны Европы для жизни в 2023 году

Личные финансы
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Названы самые дешевые страны Европы для жизни в 2023 году
Названы самые дешевые страны Европы для жизни в 2023 году
Румыния, Болгария и Албания признаны самыми дешевыми странами Европы для жизни в 2023 году.
Как пишет schengenvisainfo, при выборе страны для переезда важно учитывать также соотношение стоимости жизни качеству, и в этом контексте выбор может пасть на шесть стран Восточной Европы.
Самые дешевые страны Европы для жизни в 2023 году:

1. Румыния

С одними из самых низких цен на проживание в Восточной Европе страна является популярным местом переезда для многих иностранцев по ряду причин: приветливые люди, дешевая еда, доступные достойные условия жизни и красивая страна. Ориентировочная стоимость жизни на одного человека в Румынии составляет 499 долларов в месяц без учета арендной платы за жилье.
Месячная стоимость жилья в столице Бухаресте составляет 200-300 долларов, в других городах — 150-200 долларов, студио обойдется в среднем в 75 долларов. Коммунальные услуги обойдутся в среднем в 115 долларов, а месячный проездной — в 18 долларов. Минимальная зарплата в Румынии — 472 доллара.
Самыми дешевыми для жизни городами Румынии являются Тимишоара, Клуж-Напока, Констанца и Сибиу.

2. Болгария

Если вы ищете недорогую сельскую недвижимость или роскошную городскую квартиру, вы гарантированно найдете в Болгарии то, что соответствует вашим потребностям и бюджету. Ориентировочная стоимость жизни на одного человека в Болгарии составляет около 506 долларов в месяц без учета арендной платы.
Аренда жилья в столице Софии обойдется в среднем в 350-500 долларов в месяц, за ее пределами — 175-200 долларов. На коммунальные услуги в Болгарии в среднем уходит 110 долларов в месяц, месячный проездной стоит примерно 27 долларов, а минимальная зарплата здесь — 372 доллара.
Самыми дешевыми для жизни городами Болгарии являются Велико Тырново, Пловдив, Варна и Бургас.
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3. Албания

Захватывающая дух природа и доступные условия жизни сделали страну привлекательной для многих иностранцев. Ориентировочная стоимость жизни для одного человека в Албании составляет примерно 420 долларов в месяц без учета арендной платы.
В столице Тиране месяц аренды жилья обойдется в среднем в 400 долларов, а в других городах — 150-250 долларов. Коммунальные услуги обойдутся в среднем в 80 долларов, а месячный проездной — в 11 долларов. Минимальная зарплата в Албании — 281 доллар.
Дешевле всего в Албании жить в таких городах как Тирана, Дуррес, Саранда и Влера.
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По материалам:
УНІАН
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