Названы самые безопасные новые авто

Технологии&Авто
Европейская программа оценки безопасности автомобилей (Euro NCAP) объявила лучшие в своем классе модели 2025 года, продемонстрировавшие высокий уровень защиты по результатам полного цикла краш-тестов.
Об этом пишет «Укравтопром».
Самый высокий общий балл безопасности получил Mercedes-Benz CLA и получил звание лучшего среди протестированных автомобилей в 2025 году.
К тому же Mercedes-Benz CLA возглавил категорию малых семейных автомобилей.
Победители 2025 года по категориям:
  • малый семейный автомобиль — Mercedes-Benz CLA;
  • большой семейный автомобиль — Tesla Model 3;
  • компактный кроссовер — Tesla Model Y;
  • большой кроссовер — Smart #5;
  • City & Supermini — Mini Cooper E;
  • представительский автомобиль — Polestar 3.
По материалам:
Finance.ua
Авто
