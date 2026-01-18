Названы самые безопасные новые авто Сегодня 06:09 — Технологии&Авто

Названы самые безопасные новые авто

Европейская программа оценки безопасности автомобилей (Euro NCAP) объявила лучшие в своем классе модели 2025 года, продемонстрировавшие высокий уровень защиты по результатам полного цикла краш-тестов.

Об этом пишет «Укравтопром».

Самый высокий общий балл безопасности получил Mercedes-Benz CLA и получил звание лучшего среди протестированных автомобилей в 2025 году.

К тому же Mercedes-Benz CLA возглавил категорию малых семейных автомобилей.

Победители 2025 года по категориям:

малый семейный автомобиль — Mercedes-Benz CLA;

большой семейный автомобиль — Tesla Model 3;

компактный кроссовер — Tesla Model Y;

большой кроссовер — Smart #5;

City & Supermini — Mini Cooper E;

представительский автомобиль — Polestar 3.

