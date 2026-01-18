Названы самые безопасные новые авто
Европейская программа оценки безопасности автомобилей (Euro NCAP) объявила лучшие в своем классе модели 2025 года, продемонстрировавшие высокий уровень защиты по результатам полного цикла краш-тестов.
Самый высокий общий балл безопасности получил Mercedes-Benz CLA и получил звание лучшего среди протестированных автомобилей в 2025 году.
К тому же Mercedes-Benz CLA возглавил категорию малых семейных автомобилей.
Победители 2025 года по категориям:
- малый семейный автомобиль — Mercedes-Benz CLA;
- большой семейный автомобиль — Tesla Model 3;
- компактный кроссовер — Tesla Model Y;
- большой кроссовер — Smart #5;
- City & Supermini — Mini Cooper E;
- представительский автомобиль — Polestar 3.
