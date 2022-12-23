Названы районы столицы, которые страдают больше всего из-за отсутствия света — Finance.ua

Названы районы столицы, которые страдают больше всего из-за отсутствия света
Как написал директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко в Facebook, сегодня в Киеве стало получше.
Распределение такое: левый берег столицы — очень близок к графикам. На правом ситуация немного хуже, чем на левом. Но лучше, чем вчера. Куреневке и Оболони пока нелегко. Этим районам пока подается меньше всего электроэнергии.
Благодаря временным схемам удалось запитать дома, со времени обстрелов без питания. Им должны были подать хотя бы несколько часов света.
Но самое важное: восстановительные работы продолжаются.
«И я очень благодарен тем, кто преданно возвращает свет в наши дома и держит энергетический фронт. Горжусь такими коллегами, горжусь быть причастным к энергетической отрасли. Мы не дадим врагу никакого шанса погасить Украину! С днем энергетика!» — написал он вчера.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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