Названы районы столицы, которые страдают больше всего из-за отсутствия света — Finance.ua

Названы районы столицы, которые страдают больше всего из-за отсутствия света Сегодня 10:15 — Энергетика

Как написал директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко в Facebook, сегодня в Киеве стало получше.

Распределение такое: левый берег столицы — очень близок к графикам. На правом ситуация немного хуже, чем на левом. Но лучше, чем вчера. Куреневке и Оболони пока нелегко. Этим районам пока подается меньше всего электроэнергии.

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Благодаря временным схемам удалось запитать дома, со времени обстрелов без питания. Им должны были подать хотя бы несколько часов света.

Но самое важное: восстановительные работы продолжаются.

«И я очень благодарен тем, кто преданно возвращает свет в наши дома и держит энергетический фронт. Горжусь такими коллегами, горжусь быть причастным к энергетической отрасли. Мы не дадим врагу никакого шанса погасить Украину! С днем энергетика!» — написал он вчера.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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