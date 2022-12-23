Названы районы столицы, которые страдают больше всего из-за отсутствия света — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Названы районы столицы, которые страдают больше всего из-за отсутствия света

Энергетика
133
Как написал директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко в Facebook, сегодня в Киеве стало получше.
Распределение такое: левый берег столицы — очень близок к графикам. На правом ситуация немного хуже, чем на левом. Но лучше, чем вчера. Куреневке и Оболони пока нелегко. Этим районам пока подается меньше всего электроэнергии.
Читайте также
Благодаря временным схемам удалось запитать дома, со времени обстрелов без питания. Им должны были подать хотя бы несколько часов света.
Но самое важное: восстановительные работы продолжаются.
Место для вашей рекламы
«И я очень благодарен тем, кто преданно возвращает свет в наши дома и держит энергетический фронт. Горжусь такими коллегами, горжусь быть причастным к энергетической отрасли. Мы не дадим врагу никакого шанса погасить Украину! С днем энергетика!» — написал он вчера.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.