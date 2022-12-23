Сколько Украине нужно купить газ на отопительный сезон: прогноз правительства — Finance.ua
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Сколько Украине нужно купить газ на отопительный сезон: прогноз правительства

Энергетика
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Сколько Украине нужно купить газ на отопительный сезон: прогноз правительства
Сколько Украине нужно купить газ на отопительный сезон: прогноз правительства
Украине нужно в течение отопительного сезона импортировать около 2 млрд кубометров газа. Это требует больших финансовых ресурсов.
Об этом свидетельствует Меморандум с МВФ.
«Потребность в импорте не менее 2 млрд кубометров газа в ближайшие месяцы для обеспечения отопительного сезона и покрытия увеличения использования газа в структуре производства электроэнергии оказывает давление на финансы Нафтогаза», — говорится в письме.
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Кроме того, правительство уже оказывает косвенную финансовую поддержку «Нафтогазу» в форме снижения ренты на газ, а также возмещает группе расходы, связанные с возложением специальных обязанностей по предоставлению общественных услуг (ПСО).
«В случае неблагоприятного сценария, по которому потребуются большие объемы импорта газа, мы обеспечим мобилизацию средств из соответствующих источников финансирования», — говорится в Меморандуме.

Справка Finance.ua:

  • Украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ (Меморандуме) обязались обеспечить увеличение налоговых поступлений в госбюджет. Структурный маяк для мониторинговой программы будет выполнен до конца января 2023 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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