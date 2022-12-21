Киев попал в список городов, в которых практически разрушено распределительное энергооборудование — Finance.ua

Киев попал в список городов, в которых практически разрушено распределительное энергооборудование Сегодня 16:00 — Энергетика

В результате российских атак на энергосистему Украины Киев, Харьков, Херсон попали в список городов, в которых практически разрушено распределительное энергооборудование.

Как заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире информационного телемарафона, в таких городах ситуацию спасти может мобильная генерация.

Харченко считает, что Киев, Харьков, Херсон и другие крупные города, где почти разрушено распределительное оборудование, могут спасти установки на базе электрических турбин, сжигающих газ и генерирующих от 30 до 50 киловатт электричества.

«К сожалению, высоковольтных трансформаторов, которые нам необходимы, пока нет. Их найдено в мире единицы. Физически они появятся в Украине не раньше февраля, а скорее в феврале-марте. Поэтому именно в этих аспектах быстрых результатов ожидать сложно», — сказал он.

«Такое решение должно обеспечить пунктами мобильной генерации — газово-турбинной или газопоршневой. Это то, что для этих регионов необходимо сейчас закупить и установить», — пояснил он.

При этом он подчеркнул, что в мире достаточно много таких установок, и их есть где взять. Например, для того чтобы обеспечить потребности критической инфраструктуры в Киеве, необходимо 4-6 таких установок, чтобы ситуация улучшилась для частных потребителей — 8-10.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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