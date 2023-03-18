Названы лучшие аэропорты мира в 2023 году по версии Skytrax — Finance.ua

Названы лучшие аэропорты мира в 2023 году по версии Skytrax
Британская консалтинговая компания Skytrax определила самые лучшие аэропорты планеты в 2023 году в рамках премии World Airport Awards.
Об этом сообщает CNN.
Международный аэропорт Чанги (Сингапур) возглавил рейтинг самых лучших аэропортов мира Skytrax в 2023 году.
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Ранее сингапурский аэропорт Чанги возглавлял список Skytrax восемь лет, но в 2021 и 2022 годах опустился на несколько позиций в списке из-за падения количества пассажиров во время пандемии коронависура.
В первую пятерку также вошли международный аэропорт Хамад (Катар), международный аэропорт Токио (Япония), международный аэропорт Инчхон (Южная Корея) и аэропорт Шарль де Голль в Париже (Франция).
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