Названы лучшие аэропорты мира в 2023 году по версии Skytrax — Finance.ua
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Названы лучшие аэропорты мира в 2023 году по версии Skytrax

Мир
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Названы лучшие аэропорты мира в 2023 году по версии Skytrax
Названы лучшие аэропорты мира в 2023 году по версии Skytrax
Британская консалтинговая компания Skytrax определила самые лучшие аэропорты планеты в 2023 году в рамках премии World Airport Awards.
Об этом сообщает CNN.
Международный аэропорт Чанги (Сингапур) возглавил рейтинг самых лучших аэропортов мира Skytrax в 2023 году.
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Ранее сингапурский аэропорт Чанги возглавлял список Skytrax восемь лет, но в 2021 и 2022 годах опустился на несколько позиций в списке из-за падения количества пассажиров во время пандемии коронависура.
В первую пятерку также вошли международный аэропорт Хамад (Катар), международный аэропорт Токио (Япония), международный аэропорт Инчхон (Южная Корея) и аэропорт Шарль де Голль в Париже (Франция).

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По материалам:
Укрінформ
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