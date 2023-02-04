Рейтинг самых дорогих городов мира в 2022 году — Finance.ua

Рейтинг самых дорогих городов мира в 2022 году Вчера 09:09 — Личные финансы

В 2022 году наблюдался стремительный рост стоимости жизни в самых крупных городах мира. Об этом свидетельствуют данные исследования Economist Intelligence Unit. В частности, на цены повлияли война россии против Украины и карантинные ограничения. Именно это нарушает цепочки поставок, в частности, энергоносителей и продуктов питания.

Рейтинг самых дорогих городов мира в 2022 году:

• Нью-Йорк, США (стоимость жизни здесь составляет более 5000 евро в месяц);

• Сингапур;

• Тель-Авив, Израиль;

• Гонконг;

• Лос-Анджелес, США;

• Цюрих, Швейцария;

• Женева, Швейцария;

• Сан-Франциско, США;

• Париж, Франция;

• Копенгаген, Дания.

Исследование сравнивает затраты на товары и услуги в 173 городах мира. В среднем в городах, охватывающих исследование, цены выросли на 8,1% за год.

Довольно высоким уровень инфляции был в США, а самым высоким — в Турции, цены в Стамбуле за год выросли на 86%. Большинство европейских городов упали в рейтинге самых дорогих — энергетический кризис и ослабление экономики снизили стоимость евро и других местных валют.

Какова стоимость жизни в других странах мира?

При выборе страны для жизни уровень расходов и стоимость проживания в целом является основным фактором. Ранее VisitUkraine уже подсчитывал стоимость жизни в разных странах Европы и мира. В частности, была учтена стоимость аренды жилья, продуктов питания, расходы на транспорт, развлечения и медицину. Рассказываем, какие цены на проживание предлагают страны Европы и разные уголки мира.

1500 евро. Умеренные цены на проживание и близость к Украине — Молдова , Румыния и Чехия. В среднем месяц проживания семьи в этих странах обойдется в районе

Если хочется жить в теплом климате Средиземноморья, то самой дешевой теплой страной является Турция. Стоимость жизни здесь варьируется в зависимости от региона, но если жить не в столице и дальше от популярных туристических городов — можно уложиться даже в бюджет 500 евро в месяц.

Желающим жить в Италии или Испании стоит рассчитывать на сумму от 1500 евро в месяц, дороже обойдется жизнь на Кипре — от 1700 евро в месяц. А вот месяц жизни в Португалии будет стоить от 2000 евро.

От 2000 до 3000 тысяч евро обойдется месячное проживание в таких странах как Франция, Германия и Австрия. Это ведущие страны Европы с высоким уровнем жизни, а столица Австрии вообще признана самым комфортным городом для жизни. Самым дорогим среди центральноевропейских стран станет месяц жизни в Швейцарии — необходимая сумма может составлять и более 3000 евро.

Если же вы хотите проживать в северной части Европы — то самой дорогой страной здесь является Норвегия, равно как и в Швейцарии, на проживание вам нужно иметь от 3000 евро в месяц.

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