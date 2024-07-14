Названы крупнейшие региональные рынки новых легковых автомобилей в Украине за июнь — Finance.ua

Названы крупнейшие региональные рынки новых легковых автомобилей в Украине за июнь Сегодня 21:28 — Технологии&Авто

Названы крупнейшие региональные рынки новых легковых автомобилей в Украине за июнь

В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Эти региональные рынки обеспечили 63% июньских продаж новых легковушек.

За месяц киевляне приобрели — 1881 авто. (на 7% меньше, чем в прошлом году). Жители Киевской области купили — 466 ед. (-8%). В Днепропетровской области было зарегистрировано — 377 ед. (-15%). На Львовщине — 279 ед. (-6%); В Одесской обл. — 261 ед. (-13%).

Бестселлером июня на столичном рынке новых авто был Renault Duster.

В то же время на Киевщине, Днепропетровщине, Львовщине и Одесщине лидерская позиция принадлежала другому кроссоверу — Toyota RAV-4.

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