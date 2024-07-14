Названы крупнейшие региональные рынки новых легковых автомобилей в Украине за июнь — Finance.ua
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Названы крупнейшие региональные рынки новых легковых автомобилей в Украине за июнь

Технологии&Авто
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Названы крупнейшие региональные рынки новых легковых автомобилей в Украине за июнь
Названы крупнейшие региональные рынки новых легковых автомобилей в Украине за июнь
В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.
Об этом сообщает «Укравтопром».
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Эти региональные рынки обеспечили 63% июньских продаж новых легковушек.
  1. За месяц киевляне приобрели — 1881 авто. (на 7% меньше, чем в прошлом году).
  2. Жители Киевской области купили — 466 ед. (-8%).
  3. В Днепропетровской области было зарегистрировано — 377 ед. (-15%).
  4. На Львовщине — 279 ед. (-6%);
  5. В Одесской обл. — 261 ед. (-13%).
Бестселлером июня на столичном рынке новых авто был Renault Duster.
В то же время на Киевщине, Днепропетровщине, Львовщине и Одесщине лидерская позиция принадлежала другому кроссоверу — Toyota RAV-4.
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По материалам:
Finance.ua
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