Названы города Европы с самыми дешевыми и самыми дорогими отелями этим летом — Finance.ua

Названы города Европы с самыми дешевыми и самыми дорогими отелями этим летом Сегодня 10:02 — Личные финансы

Названы города Европы с самыми дешевыми и самыми дорогими отелями этим летом

По мере того как приближается летний туристический сезон, цены на отдых в Европе стремительно идут вверх, а туристам становится все сложнее найти бюджетные варианты.

Как пишет Travel Off Path, растущий спрос со стороны туристов во всем мире привел к тому, что стоимость авиабилетов и проживания в этом году заметно выше, чем обычно. При этом некоторые исследования показывают, что цены выросли более чем на 30%.

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Недавнее исследование UK Post Office выявило европейские города с самыми низкими и самыми высокими ценами на отели. Чтобы составить рейтинг, оценивались 3-звездные отели в центре каждого города на две ночи выходного дня в июне.

При этом было установлено, что цены в 27 из 35 пунктов назначения, включенных в исследование, выросли более чем на 50%.

5 европейских городов с самыми дешевыми отелями летом 2023

1. Лиссабон (Португалия) — 75 долларов за ночь. Португальская столица возглавляет список самых выгодных направлений по многим другим показателям. Так, пиво здесь стоит в среднем 2,79 доллара, чашечка кофе — 1,67 доллара, ужин из трех блюд и вино на двоих — 48 долларов.

2. Афины (Греция) — 79 долларов за ночь. В греческой столице посетители могут рассчитывать на доступные цены на продукты питания. К примеру, ужин из трех блюд с вином на две персоны стоит 50 долларов.

3. Вильнюс (Литва) — 79 долларов за ночь. Это отличный вариант для бюджетных путешественников, ведь город также входит в пятерку лучших по самой дешевой еде и доступным культурным достопримечательностям. Вход в главный музей города стоит всего 10,60 доллара, а проездной на транспорт на 48 часов стоит менее 9 долларов.

4. Краков (Польша) — 80 долларов за ночь. Также туристы могут купить здесь чашку кофе за 3 доллара, бутылку пива за 3,30 доллара и неограниченно пользоваться общественным транспортом в течение 2 дней всего за 8,80 доллара. Вход в главный музей Кракова стоит всего 7 долларов.

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5. Рига (Латвия) — 91 доллар за ночь. При этом чашка кофе в латвийской столице обычно стоит чуть больше 3 долларов, а бутылка пива — 5 долларов. Общественный транспорт Риги предлагает недорогие проездные на 2 дня всего за 8,90 доллара.

5 европейских городов с самыми дорогими отелями летом 2023 года.

1. Амстердам (Нидерланды) — 324 доллара за ночь.

2. Венеция (Италия) — 300 долларов за ночь.

3. Дублин (Ирландия) — 277 долларов за ночь.

4. Флоренция (Италия) — 248 долларов за ночь.

5. Белфаст (Северная Ирландия) — 242 доллара за ночь.

УНІАН По материалам:

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