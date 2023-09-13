Названы экспортные потери от ударов рф по портам — Finance.ua

Названы экспортные потери от ударов рф по портам Сегодня 20:30 — Казна и Политика

Названы экспортные потери от ударов рф по портам

Из-за атак российских агрессоров на порты Украины и их блокировки наша страна потеряла экспортный потенциал почти на 3 млн тонн зерновых в месяц.

Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook.

По его словам, во время сегодняшней ночной атаки россии на порты Рени и Измаил в Одесской области повреждены административные здания, склады для зерновых грузов, емкости для хранения масла и автотранспорт. Семь водителей госпитализированы в тяжелом состоянии.

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«С 18 июля в результате атак россии на порты Украины повреждено и частично уничтожено 105 объектов портовой инфраструктуры. В результате ударов по портам Дунайского кластера и блокировки морских портов сокращен экспорт зерновых грузов в страны Азии, Африки и Европы на почти 3 миллиона тонн в месяц «, — написал министр.

Он напомнил, что сейчас порты Дунайского кластера — единственный водный путь для украинского агроэкспорта и если не защитить его мощными системами ПВО, то последствия будут еще хуже.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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