Названы два региона Украины, где не вырос уровень бедности во время войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Названы два региона Украины, где не вырос уровень бедности во время войны

57
Названы два региона Украины, где не вырос уровень бедности во время войны
Названы два региона Украины, где не вырос уровень бедности во время войны
Есть две области в Украине, где уровень бедности не вырос по сравнению с 2021 годом. Это Закарпатская и Черновицкая.
Об этом в интервью РБК-Украина сказала заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько.
«Эти два региона, которые условно не пострадали от войны именно в контексте масштабов бедности», — сказала она.
Читайте также
По ее словам, в остальных областях бедность выросла, просто по-разному. Заметно бедность выросла в северных областях — Черниговской, Сумской.
Экономист рассказала, что в таких регионах как Киев, Харьков, Днепр уровень бедности вырос не столь существенно.
«В среднем по Украине рост составляет 1,7 раза, а в этих регионах — примерно 1,3−1,5 раза. То есть на 30−50%. То есть они в меньшей степени пострадали. Именно за счет того, что они и раньше были центром экономического тяготения, и они остались ими, невзирая на близость войны», — сообщила Черенько.
Читайте также
Экономист сообщила, что очень тяжелая ситуация в Херсоне, «поскольку там просто людям негде трудоустроиться». Кроме постоянной очень близкой опасности боевых действий, они еще испытывают большие проблемы в экономической ситуации.
Черенько напомнила, что Госстат остановил все обследования на период военного времени. Поэтому нет официальной статистики, происходящей на уровне домохозяйства. Однако в конце 2023 г. при поддержке детского фонда ООН ЮНИСЕФ провели исследование условий жизни украинских домохозяйств по методологии, приближенной к методологии Госстата. Черенько опирается на эти данные годичной давности.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.