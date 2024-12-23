Названы два региона Украины, где не вырос уровень бедности во время войны — Finance.ua

Названы два региона Украины, где не вырос уровень бедности во время войны Сегодня 15:15

Названы два региона Украины, где не вырос уровень бедности во время войны

Есть две области в Украине, где уровень бедности не вырос по сравнению с 2021 годом. Это Закарпатская и Черновицкая.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько.

«Эти два региона, которые условно не пострадали от войны именно в контексте масштабов бедности», — сказала она.

Читайте также Сколько в Украине богатых и бедных людей: ответ нардепа

По ее словам, в остальных областях бедность выросла, просто по-разному. Заметно бедность выросла в северных областях — Черниговской, Сумской.

Экономист рассказала, что в таких регионах как Киев, Харьков, Днепр уровень бедности вырос не столь существенно.

«В среднем по Украине рост составляет 1,7 раза, а в этих регионах — примерно 1,3−1,5 раза. То есть на 30−50%. То есть они в меньшей степени пострадали. Именно за счет того, что они и раньше были центром экономического тяготения, и они остались ими, невзирая на близость войны», — сообщила Черенько.

Читайте также Среди пенсионеров растет уровень глубокой бедности

Экономист сообщила, что очень тяжелая ситуация в Херсоне, «поскольку там просто людям негде трудоустроиться». Кроме постоянной очень близкой опасности боевых действий, они еще испытывают большие проблемы в экономической ситуации.

Черенько напомнила, что Госстат остановил все обследования на период военного времени. Поэтому нет официальной статистики, происходящей на уровне домохозяйства. Однако в конце 2023 г. при поддержке детского фонда ООН ЮНИСЕФ провели исследование условий жизни украинских домохозяйств по методологии, приближенной к методологии Госстата. Черенько опирается на эти данные годичной давности.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.