Названы автомобили с лучшей экономией топлива — Finance.ua

Названы автомобили с лучшей экономией топлива Сегодня 23:09 — Технологии&Авто

Названы автомобили с лучшей экономией топлива

Экономия горючего является важным показателем для многих автомобилистов, поскольку она влияет на затраты на долгосрочную эксплуатацию транспортного средства. Аналитики издания Consumer Reports раскрыли самые выгодные автомобили с точки зрения расхода горючего в 2024 году, протестировав их в реальных условиях.

В категории субкомпактных автомобилей наиболее экономичными оказались Mitsubishi Mirage с показателем 6,36 литра на 100 км и Nissan Versa, потребляющий 7,35 литра на 100 км. В сегменте компактных автомобилей лидирует Toyota Prius, которая тратит 4,6 литра на 100 км, а также Hyundai Elantra и Toyota Corolla Hybrid, обе с расходом 4,9 литра на 100 км.

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Среднеразмерные авто также демонстрируют впечатляющие результаты. Toyota Camry Hybrid потребляет 5 литров на 100 км, а Hyundai Sonata Hybrid — 5,35 литра на 100 км. В категории больших автомобилей выделяется Toyota Crown с расходом 5,6 литра на 100 км.

В универсалах и хэтчбеках наиболее экономичными признаны Nissan Kicks и Hyundai Venue с расходом 7,35 литра на 100 км. Маленькие кроссоверы тоже не отстают: Toyota Corolla Cross Hybrid потребляет 5,74 литра на 100 км, а Lexus NX350h — 6,19 литра на 100 км.

Среднеразмерные и большие кроссоверы включают Toyota Venza с расходом 6,36 литра на 100 км и Toyota Highlander Hybrid — 6,72 литра на 100 км. В минивэнах наиболее экономичным является Chrysler Pacifica Hybrid, который потребляет всего 2,8 литра на 100 км.

Среди пикапов выделяется Ford Maverick Hybrid с показателем 6,36 литра на 100 км. Другие модели, такие как Hyundai Santa Cruz и Chevrolet Silverado, показывают расход от 9,8 до 10,23 литра на 100 км. Эти автомобили являются наиболее выгодными с точки зрения расхода топлива в 2024 году.

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MMR По материалам:

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