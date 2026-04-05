Названы 4 лучших минивэна 2026 года (видео) Вчера 01:13 — Технологии&Авто

2026 Honda Odyssey

Минивэн — идеальный семейный автомобиль, который прекрасно послужит как большой семье, так и пожилой паре, поскольку имеет раздвижные двери, относительно невысокую посадку и достаточно места. Для тех, кто подумывает приобрести именно такой автомобиль и мечтает о том, чтобы эксплуатировать его как можно дольше без проблем и лишних нервов, Car and Driver подобрал четыре идеальные модели. Они надежны, экономны и комфортны.

2026 Toyota Sienna Hybrid

Этот гибридный минивэн, оснащенный 2,5-литровым 4-цилиндровым двигателем и электромоторами (общая мощность 245 л.с.), обеспечивает поразительную экономию топлива, расходуя около 6,5−6,7 л/100 км в смешанном цикле.

В стандартную комплектацию Sienna входят 10 подушек безопасности и системы помощи водителю: система предупреждения о слепых зонах, о движении сзади и Toyota Safety Sense 2.0. Комфортный салон рассчитан на 7 или 8 пассажиров.

Цена на новую гибридную Toyota Sienna 2026 модельного года в США начинается примерно с $40,120 — $42,315 за базовую комплектацию, достигая $59,705 и выше за топовые версии.

2026 Kia Carnival

Минивэн Kia Carnival имеет более компактный внедорожный дизайн, чем большие минивэны, что отражается в первоначальной цене. Однако он остается комфортабельным и может похвастаться большим пространством за третьим рядом сидений.

В стандартную комплектацию входят такие функции безопасности как автоматическое экстренное торможение, система помощи при удержании полосы движения и система контроля слепых зон.

Расход горючего Kia Carnival 2026 (рестайлинг 4-го поколения) варьируется в зависимости от двигателя: новая гибридная версия (1.6 T-GDI) тратит около 5,8−7,4 л/100 км в смешанном цикле, в то время как бензиновый 3.5 V6 потребляет значительно больше — около 11−10−10. Дизельные версии остаются экономичными, предлагая расход около 7−9 л/100 км.

В США цена на этот автомобиль стартует от $38 935.

Honda Odyssey 2026 года

Это обновленная версия популярного семейного минивэна, который продолжает сочетать мощный 3.5-литровый двигатель V6 с передним приводом и практичный салон. По сравнению с предыдущей моделью этот автомобиль получил минимальные изменения: улучшенные технологии (увеличенный экран задней развлекательной системы, больше USB-C) и новый цвет кузова.

Honda Odyssey вмещает до восьми человек и предлагает сиденье Magic Slide во втором ряду, которое можно трансформировать с дивана в отдельные кресла. Кроме того, третий ряд складывается, когда требуется больше места для багажа.

Стандартные функции безопасности включают в себя адаптивный круиз-контроль, систему помощи при удержании полосы движения и систему предупреждения о выезде за пределы полосы. Она может похвастаться беспроводной Apple CarPlay/Android Auto и 12,8-дюймовым экраном.

Прогнозируемый расход горючего для Honda Odyssey 2026 основывается на модели 2025 года и на смешанном цикле составляет примерно 10,7−11,2 л/100 км. В городском режиме она достигает 12,2−12,4 л/100 км, а на трассе опускается до 8,4−8,5 л/100 км.

Что касается цены, то она составляет от $44,290. На аукционах США, где продаются авто после ДТП, цена на новую Honda Odyssey 2026 с повреждениями начинается от $17 150. Стоимость восстановленных авто в улучшенных комплектациях значительно выше.

2026 Chrysler Pacifica

Самый дорогой в этом списке минивэн на 7 мест может похвастаться обновленным современным дизайном передней части, повышенной безопасностью, полным приводом (AWD) и эксклюзивной системой сидений Stow’n (сиденья складывающиеся в пол), возможностью установки панорамной крыши.

Он выпускается в бензиновой версии и в версии с подключаемым гибридом.

Стандартные функции безопасности включают автоматическое экстренное торможение с обнаружением пешеходов, мониторинг слепых зон и адаптивный круиз-контроль.

Расход горючего Chrysler Pacifica 2026 с двигателем 3.6 л (287 л.с.) составляет примерно 12,3−12,4 л/100 км в городе и 8,4 л/100 км на трассе. Для гибридной версии (PHEV) заявлен значительно более низкий расход, который часто составляет около 3,5 л/100 км.

Начальная стоимость стартует с $45,940.

