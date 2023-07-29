Названы 20 самых востребованных профессий в ЕС: кого ищут в других странах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Названы 20 самых востребованных профессий в ЕС: кого ищут в других странах

Личные финансы
131
Названы 20 самых востребованных профессий в ЕС: кого ищут в других странах
Названы 20 самых востребованных профессий в ЕС: кого ищут в других странах
В Европе колоссальный дефицит рабочей силы — количество профессий с незаполненными вакансиями достигает 400. В то же время есть много специалистов из других 321 профессий.
Невостребованные вакансии пытаются заполнить с помощью рабочих из других стран. Каким специалистам будет легче получить рабочую визу или приглашение на работу в ЕС, рассказывает schengenvisainfo.com.
В отчете Европейского управления труда (EURES) о дефиците и избытке рабочей силы за 2022 год определили, какие профессии в ЕС пытаются занять собственной рабочей силой, а на какие приходится приглашать людей из третьих стран.
Читайте также
Ситуация привела к тому, что некоторые страны, в частности, Германия адаптируют миграционное законодательство, чтобы привлечь молодежь из других стран и облегчить получение рабочих виз.
Другие страны ЕС также изменили свою политику по трудовой миграции, чтобы стать более привлекательными для тех работников, в которых они крайне нуждаются.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

В недавней рекомендации Еврокомиссия предложила содействовать целевой трудовой миграции из стран, не входящих в ЕС, как один из способов преодоления нехватки работников в ключевых секторах государств.
В отчете EURES опубликован перечень наиболее востребованных профессий в ЕС — некоторые из них дефицитные только в 16 странах. Иностранцы, имеющие соответствующий опыт или образование в этих профессиях, имеют более высокие шансы получить приглашение на работу и визу в Европу по сравнению с иностранцами других профессий.

В топ-20 наиболее востребованных в ЕС профессий входят:

  1. Каменщики и смежные работники;
  2. Плотники и столяры;
  3. Водители грузовиков;
  4. Наладчики и операторы металлообрабатывающих станков;
  5. Медсестры;
  6. Сантехники и укладчики труб;
  7. Электрики на строительстве;
  8. Сварщики и резчики;
  9. Бетоноукладчики и смежные работники;
  10. Рабочие по листовому металлу;
  11. Укладчики пола и плитки;
  12. Разработчики программного обеспечения;
  13. Повара;
  14. Строительные рабочие;
  15. Электрослесари и слесари;
  16. Программисты приложений;
  17. Врачи общего профиля;
  18. Водители автобуса и трамвая.
  19. Слесари и ремонтники автотранспорта.
  20. Врачи-специалисты.
А некоторые профессии избыточны в Европе. В частности, графические и мультимедийные дизайнеры, административные и исполнительные работники, журналисты, дизайнеры интерьеров и декораторы, продавцы. Таким специалистам будет сложнее получить рабочую визу в ЕС.
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.