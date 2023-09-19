Названа страна, где разработчики впервые в мире будут продавать продукты, напечатанные на 3D-принтере — Finance.ua

Названа страна, где разработчики впервые в мире будут продавать продукты, напечатанные на 3D-принтере 19.09.2023, 00:19 — Технологии&Авто

Названа страна, где разработчики впервые в мире будут продавать продукты, напечатанные на 3D-принтере

Фудтех стартап Revo Foods приступил к продаже веганского филе лосося, напечатанного на 3D-принтере, в супермаркетах Австрии. Это первый в мире напечатанный пищевой продукт, продаваемый в сетевых магазинах.

Веганский лосось создан на основе микопротеина, полученного из нитчатых грибов. В компании утверждают, что текстура и вкусовые свойства продукта не уступают натуральным морепродуктам. Филе содержит большое количество белка и жирных кислот омега-3.

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Блюда, напечатанные на 3D-принтере, могут иметь индивидуальный вкус, текстуру и пищевую ценность, отмечают производители. Рыбу, созданную на 3D-принтере, можно изготовить из материалов с низким содержанием холестерина, высоким содержанием полезных жирных кислот и без загрязняющих веществ, часто присутствующих в настоящей рыбе.

Revo Foods разработала инновационный процесс экструзии, позволяющий производить заменители лосося с характерной «слоистостью» и сочными волокнами. Запатентованная технология 3D-MassFormerTM позволяет печатать продукты большими сериями, необходимыми для продажи.

Цель 3D-печати рыбы — предложить экологически чистую замену традиционным методам рыболовства и аквакультуры. Многие виды рыб находятся под угрозой исчезновения из-за чрезмерного вылова рыбы, отметили представители компании. Новая технология не наносит вреда природе и обеспечивает потребителей оптимизированными продуктами с высоким содержанием полезных веществ.

noworries По материалам:

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