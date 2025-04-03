Назван Telegram-канал, который лучше всего освещает тему финансов: FinAwards 2025 — Finance.ua

Назван Telegram-канал, который лучше всего освещает тему финансов: FinAwards 2025
В Киеве определили тройку победителей номинации «Лучший Telegram-канал о финансах» в рамках ежегодной премии FinAwards 2025, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин».
Отметим, что в этом году победителей определяли по 35 номинациям в рамках конкурса и трем вне его.
Что касается номинации «Лучший Telegram-канал о финансах», то здесь первое место занял «Останній Капіталіст», который имеет более 124 тыс. подписчиков.
Вторая позиция в активе Telegram-канала «Про Бізнес» со 146 тыс. подписчиков. Помимо финансов они также специализируются на стартапах и IT.
«Бронза» досталась «Бізнич», на который подписалось более 108 тыс. пользователей. На этом канале откровенно рассказывают о финансах, экономике и инвестициях.
Справка Finance.ua:
- FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8 лет подряд;
- каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.
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