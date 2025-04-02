Назван лучший продукт каско в Украине по версии FinAwards 2025 — Finance.ua

Назван лучший продукт каско в Украине по версии FinAwards 2025 Сегодня 14:03 — Страхование

2025, организаторы которого — одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин», определили тройку призеров номинации «Лучший продукт страховой компании: каско». За победу в номинации боролись восемь топовых страховых компаний. На ежегодном конкурсе FinAwards , организаторы которого — одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин», определили тройку призеров номинации «». За победу в номинации боролись восемь топовых страховых компаний.

Триумфатором этой награды стал СК «Арсенал Страхование». В прошлом году они были на втором месте.

Председатель Правления Арсенал Страхование Сергей Авдеев с наградой

Условия за каско от СК «Арсенал Страхование»:

стоимость каско от 0,8 до 9%;

скидки за безубыточное вождение до 5%;

максимальный возраст авто подлежит страхованию 15 лет;

средний срок урегулирования 5 дней;

максимальный срок выплаты возмещения до 3 месяцев.

«Серебро» получила ЧАО СК PZU Украина. Со следующими условиями:

стоимость каско от 0,91 до 9,07%;

скидки за безубыточное вождение от 10 до 25%;

максимальный возраст подлежащего страхованию авто: легковые — 15 лет, грузовые, автобусы, микроавтобусы, прицепы и полуприцепы — 20 лет;

средний срок урегулирования 14 дней;

максимальный срок выплаты возмещения до 6 месяцев;

Третье место в активе СК Аркс, которые в 2024 году возглавили эту номинацию. Актуальные условия по каско:

стоимость от 0,65 до 21,5%;

скидки за безубыточное вождение до 20%;

максимальный возраст автомобиля, который подлежит страхованию, 15 лет;

средний срок урегулирования от 5 до 14 дней;

максимальный срок выплаты возмещения: по среднему ущербу, который составляет 40% ущерба — срок 14 календарных дней. По сложному ущербу срок может колебаться.

Справка Finance.ua:

FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8 лет подряд;

каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

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