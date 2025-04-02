Назван лучший продукт каско в Украине по версии FinAwards 2025 — Finance.ua
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Назван лучший продукт каско в Украине по версии FinAwards 2025

Страхование
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На ежегодном конкурсе FinAwards 2025, организаторы которого — одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин», определили тройку призеров номинации «Лучший продукт страховой компании: каско». За победу в номинации боролись восемь топовых страховых компаний.
Триумфатором этой награды стал СК «Арсенал Страхование». В прошлом году они были на втором месте.
Председатель Правления Арсенал Страхование Сергей Авдеев с наградой
Председатель Правления Арсенал Страхование Сергей Авдеев с наградой
Условия за каско от СК «Арсенал Страхование»:
  • стоимость каско от 0,8 до 9%;
  • скидки за безубыточное вождение до 5%;
  • максимальный возраст авто подлежит страхованию 15 лет;
  • средний срок урегулирования 5 дней;
  • максимальный срок выплаты возмещения до 3 месяцев.
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«Серебро» получила ЧАО СК PZU Украина. Со следующими условиями:
  • стоимость каско от 0,91 до 9,07%;
  • скидки за безубыточное вождение от 10 до 25%;
  • максимальный возраст подлежащего страхованию авто: легковые — 15 лет, грузовые, автобусы, микроавтобусы, прицепы и полуприцепы — 20 лет;
  • средний срок урегулирования 14 дней;
  • максимальный срок выплаты возмещения до 6 месяцев;
Третье место в активе СК Аркс, которые в 2024 году возглавили эту номинацию. Актуальные условия по каско:
  • стоимость от 0,65 до 21,5%;
  • скидки за безубыточное вождение до 20%;
  • максимальный возраст автомобиля, который подлежит страхованию, 15 лет;
  • средний срок урегулирования от 5 до 14 дней;
  • максимальный срок выплаты возмещения: по среднему ущербу, который составляет 40% ущерба — срок 14 календарных дней. По сложному ущербу срок может колебаться.

Справка Finance.ua:

  • FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8 лет подряд;
  • каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.
По материалам:
Finance.ua
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