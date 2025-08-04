Назван самый сложный в ремонте автомобиль — Finance.ua

Назван самый сложный в ремонте автомобиль 04.08.2025, 00:09 — Технологии&Авто

Назван самый сложный в ремонте автомобиль

Автомобильный эксперт Майк Брюэр говорит, что подержанные автомобили стало «труднее ремонтировать» в последние годы, поскольку, по его словам, люди скорее купят еще один автомобиль, чем отремонтируют подержанный.

Звезда сериала «Дилеры Вилера» Майк Брюэр назвал один автомобиль, который «почти невозможно починить». По его мнению, это Audi A2, который имеет не только спорные технические решения, но и неоднозначную внешность.

Отметим, телеведущий сделал себе имя, покупая подержанные автомобили и ремонтируя их для перепродажи.

Брюэр считает, что современные автомобили становятся все сложнее в ремонте. Он говорит, что эта тенденция началась с Audi A2, где водители не могли открыть капот автомобиля, имея вместо этого доступ к «сервисному люку».

Он говорит, что сейчас человечество живет в «обществе одноразового использования», и водители больше склонны менять свои автомобили, чем содержать их в надлежащем состоянии.

В подкасте Talkin' Shop он сказал: «В мое время или время вашего папы, когда вы покупали новую машину или почти новую подержанную, вы мыли ее каждые выходные, каждые три месяца меняли масло, меняли фильтр, пылесосили и чистили».

«Мы продаем автомобили, которым шесть месяцев, один год, и они могут вернуться через шесть месяцев, и они никогда не видели автомойку. Никогда не меняли масляный фильтр, никогда не использовали стеклоомыватель».

Однако Майк считает, что производители намеренно усложнили обслуживание автомобилей.

«Я думаю, что Audi начала с A2, когда они специально сделали этот автомобиль без капота. Все, что можно было сделать, это залить воду спереди для омывателя стекла. Обслуживать автомобиль самостоятельно было почти невозможно, и тогда другие производители следовали этому примеру», — говорит эксперт.

Майк говорит, что некоторые автомобили сейчас представляют собой «море пластиковых покрытий» под капотом.

Он добавил: «Производители говорят: «Не трогайте его, оставьте его в покое, верните нам, и мы с вас возьмем плату» или «Не трогайте его и ждите, пока он умрет».

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Однако телевизионный эксперт говорит, что автомобили могут «ездить вечно», если за ними «правильно ухаживать». Он указывает на грузовики, обычно имеющие огромный пробег между капитальными ремонтами.

Он объяснил, что классические автомобили зачастую могут служить дольше, если их восстановить с использованием современных деталей соответствующего качества. Конструкция машин, выпущенных 30−40 лет назад, значительно надежнее, чем у современных авто. При этом качество и свойства современных расходных материалов и запчастей гораздо лучше, чем раньше. Это позволяет сделать классические автомобили почти вечными.

Телеканал 24 По материалам:

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