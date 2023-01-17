Назван регион, в котором чрезвычайно высокий дефицит электричества — Finance.ua

Назван регион, в котором чрезвычайно высокий дефицит электричества
В Днепропетровской области сохраняется чрезвычайно высокий дефицит электроэнергии из-за ракетных атак российских оккупантов по объектам энергетической инфраструктуры.
Сегодня, 17 января, государственная национальная энергетическая компания «Укрэнерго» снизила лимиты потребления для области, сообщает ДТЭК в Telegram. «На Днепропетровщине сохраняется чрезвычайно высокий дефицит электроэнергии из-за террористических атак россии на энергетическую инфраструктуру», — говорится в сообщении.
Следовательно, ДТЭК Днепровские электросети вынуждены использовать сниженные лимиты во избежание масштабных аварий в энергосистеме.
«Мы сможем вернуться к отключениям согласно стабилизационным графикам, как только ситуация в энергосистеме улучшится и снизится дефицит электроэнергии», — добавили в энергокомпании.
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