Назван регион, в котором чрезвычайно высокий дефицит электричества — Finance.ua

Назван регион, в котором чрезвычайно высокий дефицит электричества Сегодня 16:13 — Энергетика

В Днепропетровской области сохраняется чрезвычайно высокий дефицит электроэнергии из-за ракетных атак российских оккупантов по объектам энергетической инфраструктуры.

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Сегодня, 17 января, государственная национальная энергетическая компания «Укрэнерго» снизила лимиты потребления для области, сообщает ДТЭК в Telegram. «На Днепропетровщине сохраняется чрезвычайно высокий дефицит электроэнергии из-за террористических атак россии на энергетическую инфраструктуру», — говорится в сообщении.

Следовательно, ДТЭК Днепровские электросети вынуждены использовать сниженные лимиты во избежание масштабных аварий в энергосистеме.

«Мы сможем вернуться к отключениям согласно стабилизационным графикам, как только ситуация в энергосистеме улучшится и снизится дефицит электроэнергии», — добавили в энергокомпании.

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УНІАН По материалам:

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