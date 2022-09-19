Назван регион с самой высокой сегодня стоимостью земли в Украине — Finance.ua

Назван регион с самой высокой сегодня стоимостью земли в Украине Сегодня 08:06 — Аграрный рынок

Во Львовской области средняя цена 1 гектара земли составляет 61 тысячу 169 гривен. Львовщина остается на втором месте среди других областей.

Об этом сообщает Львовская ОГА

Самая высокая средняя цена за 1 га земли зафиксирована в Киевской области — 161 352 гривны.

Также среди лидеров:

Ивано-Франковская область — 125 818 грн за 1 га;

Запорожская — 54 318 грн;

Винницкая — 49 560 грн;

Житомирская — 46 667 грн;

Черниговская — 45 459 грн;

Полтавская — 40 317 грн.

Для сравнения, в прошлом году самая высокая средняя цена за 1 га также была зафиксирована на Киевщине — 445 445 грн.

Тогда же средняя цена по Львовской области составляла более 100 тысяч гривен.

Средняя цена за 1 га земли в феврале 2022 составила 33 429 грн за 1 га. По результатам мая, когда сделки на рынке земли снова начали заключаться, она была зафиксирована на уровне 37,4 тыс. грн и к августу показала положительную динамику, достигнув отметки в 43,9 тыс. грн, за 12 дней сентября средняя цена составляет 38 722 грн 1 га.

В то же время количество сделок за месяц хоть и демонстрирует динамику роста, но все еще далеко от показателей до 24 февраля. Если в феврале заключили 12,5 тыс. сделок купли-продажи, то с начала вторжения самый большой показатель был в августе — это 4,7 тыс. сделок.

Упала также капитализация рынка. В декабре прошлого года сделки купли-продажи заключили на 936 млн грн — и это самая большая сумма, которую украинцы вложили в покупку земли. В августе 2022 года, несмотря на положительную динамику восстановления (в среднем сделок заключают на 10 млн грн больше, чем в предыдущем месяце), сделок купли-продажи на рынке земли заключено на 74,2 млн грн.

Справка Finance.ua:

Преимущества инвестирования в землю:

инвестор сразу получает право собственности на недвижимое имущество — не нужно ждать, это реальный физический актив, которым вы владеете сразу;

земля — актив, работающий с первого же дня приобретения, потому что 95% земель Украины обрабатывается агрокомпаниями. Поэтому вы приобретаете земельный участок, уже имеющий договор аренды;

от 8% годовых — гарантированный арендный доход инвестора;

цена на землю вырастет на 70% в ближайшие 3 года — по мнению аналитиков и опыту других стран;

земля — низкорисковый и надежный актив, даже в случае военных действий его быстро возвращают в состояние, пригодное для обработки;

аграрный бизнес менее подвержен кризисам, чем любой другой.

agronews По материалам:

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