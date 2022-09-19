Назван регион с самой высокой сегодня стоимостью земли в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Назван регион с самой высокой сегодня стоимостью земли в Украине

Аграрный рынок
67
Во Львовской области средняя цена 1 гектара земли составляет 61 тысячу 169 гривен. Львовщина остается на втором месте среди других областей.
Об этом сообщает Львовская ОГА.
Самая высокая средняя цена за 1 га земли зафиксирована в Киевской области — 161 352 гривны.
Также среди лидеров:
  • Ивано-Франковская область — 125 818 грн за 1 га;
  • Запорожская — 54 318 грн;
  • Винницкая — 49 560 грн;
  • Житомирская — 46 667 грн;
  • Черниговская — 45 459 грн;
  • Полтавская — 40 317 грн.
Для сравнения, в прошлом году самая высокая средняя цена за 1 га также была зафиксирована на Киевщине — 445 445 грн.
Тогда же средняя цена по Львовской области составляла более 100 тысяч гривен.
Средняя цена за 1 га земли в феврале 2022 составила 33 429 грн за 1 га. По результатам мая, когда сделки на рынке земли снова начали заключаться, она была зафиксирована на уровне 37,4 тыс. грн и к августу показала положительную динамику, достигнув отметки в 43,9 тыс. грн, за 12 дней сентября средняя цена составляет 38 722 грн 1 га.
В то же время количество сделок за месяц хоть и демонстрирует динамику роста, но все еще далеко от показателей до 24 февраля. Если в феврале заключили 12,5 тыс. сделок купли-продажи, то с начала вторжения самый большой показатель был в августе — это 4,7 тыс. сделок.
Упала также капитализация рынка. В декабре прошлого года сделки купли-продажи заключили на 936 млн грн — и это самая большая сумма, которую украинцы вложили в покупку земли. В августе 2022 года, несмотря на положительную динамику восстановления (в среднем сделок заключают на 10 млн грн больше, чем в предыдущем месяце), сделок купли-продажи на рынке земли заключено на 74,2 млн грн.

Справка Finance.ua:

Преимущества инвестирования в землю:
  • инвестор сразу получает право собственности на недвижимое имущество — не нужно ждать, это реальный физический актив, которым вы владеете сразу;
  • земля — актив, работающий с первого же дня приобретения, потому что 95% земель Украины обрабатывается агрокомпаниями. Поэтому вы приобретаете земельный участок, уже имеющий договор аренды;
  • от 8% годовых — гарантированный арендный доход инвестора;
  • цена на землю вырастет на 70% в ближайшие 3 года — по мнению аналитиков и опыту других стран;
  • земля — низкорисковый и надежный актив, даже в случае военных действий его быстро возвращают в состояние, пригодное для обработки;
  • аграрный бизнес менее подвержен кризисам, чем любой другой.

Земля как инструмент инвестиции: советы эксперта

По материалам:
agronews
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.