Назван главный покупатель российских товаров среди стран ЕС — Finance.ua
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Назван главный покупатель российских товаров среди стран ЕС

Мир
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Словакия в августе стала главным покупателем российских товаров среди всех стран Европейского союза, следует из данных Евростата. В то же время крупнейшим торговым партнером россии остается Германия.
По данным ведомства, в указанный месяц Братислава увеличила закупку российской продукции в 2,1 раза — до 320,9 млн евро. Это дало стране первое место среди импортеров стран Евросоюза. Второе место занимает Италия (€319,2 млн), далее идет Венгрия (€300,3 млн), следует из статистики Евростата.
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Продукции более чем на 200 миллионов евро ввезли еще три страны: Австрия, Нидерланды и Испания.
Однако в целом основным торговым партнером страны-агрессора в ЕС остается ФРГ, несмотря на сокращение торговли в августе на 17% - до €696,3 млн, свидетельствуют данные Евростата. Словакия же занимает по этому показателю шестое место, однако месяцем ранее она была на 13-м, свидетельствуют данные Евростата.
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