Назвали самые надежные подержанные кроссоверы в 2023 году — Finance.ua

Назвали самые надежные подержанные кроссоверы в 2023 году Сегодня 22:12 — Технологии&Авто

Назвали самые надежные подержанные кроссоверы в 2023 году

Специалисты портала Whatcar.com и страховой компании MotorEasy определили самые надежные кроссоверы в 2023 году.

На лидерской позиции в рейтинге семейных кроссоверов оказался Lexus NX (2014−2021) с гибридной силовой установкой. За последние 2 года всего 2% владельцев этой модели столкнулись с какими-либо неполадками. Это свидетельствует о высокой надежности этого кроссовера.

На втором месте разместился Lexus UX (2019 — до сих пор), и только 3% респондентов сообщили о проблемах с этим кроссовером.

Третье место в рейтинге занял Volvo XC40 (2017 — до сих пор), с инцидентами неполадок столкнулись всего 7% водителей гибридного кроссовера Volvo XC40.

Также среди пятерки самых надежных кроссоверов оказались Hyundai Tucson (2015−2020) и Toyota C-HR (2016−2023). Только 7% и 15% соответственно владельцам этих автомобилей сообщили о проблемах за последние 24 месяца.

В остальный рейтинг входят Skoda Karoq (2017 — до сих пор) и BMW X1 (2015−2022).

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