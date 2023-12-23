Назвали самые надежные подержанные кроссоверы в 2023 году — Finance.ua

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Назвали самые надежные подержанные кроссоверы в 2023 году

Технологии&Авто
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Назвали самые надежные подержанные кроссоверы в 2023 году
Назвали самые надежные подержанные кроссоверы в 2023 году
Специалисты портала Whatcar.com и страховой компании MotorEasy определили самые надежные кроссоверы в 2023 году.
На лидерской позиции в рейтинге семейных кроссоверов оказался Lexus NX (2014−2021) с гибридной силовой установкой. За последние 2 года всего 2% владельцев этой модели столкнулись с какими-либо неполадками. Это свидетельствует о высокой надежности этого кроссовера.
На втором месте разместился Lexus UX (2019 — до сих пор), и только 3% респондентов сообщили о проблемах с этим кроссовером.
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Третье место в рейтинге занял Volvo XC40 (2017 — до сих пор), с инцидентами неполадок столкнулись всего 7% водителей гибридного кроссовера Volvo XC40.
Также среди пятерки самых надежных кроссоверов оказались Hyundai Tucson (2015−2020) и Toyota C-HR (2016−2023). Только 7% и 15% соответственно владельцам этих автомобилей сообщили о проблемах за последние 24 месяца.
В остальный рейтинг входят Skoda Karoq (2017 — до сих пор) и BMW X1 (2015−2022).
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По материалам:
vnedorozhnik.net.ua
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