Кроссоверы с пробегом: какие покупали чаще всего в ноябре (инфографика) — Finance.ua

Кроссоверы с пробегом: какие покупали чаще всего в ноябре (инфографика) Сегодня 20:09 — Технологии&Авто

Эксперты auto.ria назвали ТОП-15 марок и моделей «джипов», которые чаще всего покупают на нашем рынке, какого они возраста и сколько стоят.

В ноябре украинские автомобилисты приобрели 25,6 тыс. кроссоверов и внедорожников с пробегом. При этом доля сегмента SUV на вторичном рынке достигла рекордного для 11 месяцев текущего года значения — 25,1%. Количественно рекорд установить не удалось — больше «джипов», как их часто называют в обиходе, было куплено на «вторичке» в августе и сентябре, ноябрь на третьем месте по этому показателю.

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Среди марок кроссоверов первенство сохранилось за Nissan, после которого разместился Volkswagen, а за ним — Toyota. В целом набор марок из месяца в месяц в этой таблице довольно постоянный, с нечастыми перемещениями отдельных представителей на одну-две ступени вниз или вверх.

Теперь об отдельных моделях самых популярных среди украинских автомобилистов кроссоверов. Аналитики определили 15 таких по сумме количества сделок купли-продажи на внутреннем рынке и первых регистраций «свежепригнанных» автомобилей.

1. BMW X5

Куплено — 946 шт.

Популярный г. в. — 2014

Средняя цена подобных — $30 500

2. Volkswagen Tiguan

Куплено — 919 шт.

Популярный г. в. — 2019

Средняя цена подобных — $27 000

3. Nissan Qashqai

Куплено — 838 шт.

Популярный г. в. — 2008

Средняя цена подобных — $8800

4. Mitsubishi Outlander

Куплено — 805 шт.

Популярный г. в. — 2008

Средняя цена подобных — $9500

5. Hyundai Tucson

Куплено — 789 шт.

Популярный г. в. — 2007

Средняя цена подобных — $8500

6. Toyota RAV4

Куплено — 713 шт.

Популярный г. в. — 2019

Средняя цена подобных — $29 900

7. Nissan Rogue

Куплено — 711 шт.

Популяргый г. в. — 2017

Средняя цена подобных — $16 500

8. Hyundai Santa Fe

Куплено — 681 шт.

Популярный г. в. — 2007

Средняя цена подобных — $10 000

9. Audi Q5

Куплено — 659 шт.

Популярный г. в. — 2015

Средняя цена подобных — $21 000

10. Volkswagen Touareg

Куплено — 638 шт.

Популярный г. в. — 2011

Средняя цена подобных — $20 200

11. Mazda CX-5

Куплено — 618 шт.

Популярный г. в. — 2014

Средняя цена подобных — $15 500

12. Honda CR-V

Куплено — 574 шт.

Популярный г. в. — 2008

Средняя цена подобных — $11 000

13. Audi Q7

Куплено — 559 шт.

Популярный г. в. — 2017

Средняя цена подобных — $40 000

14. KIA Sportage

Куплено — 556 шт.

Популярный г. в. — 2012

Средняя цена подобных — $12 900

15. Ford Escape

Куплено — 417 шт.

Популярный г. в. — 2018

Средняя цена подобных — $15 300

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