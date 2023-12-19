Кроссоверы с пробегом: какие покупали чаще всего в ноябре (инфографика) — Finance.ua
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Кроссоверы с пробегом: какие покупали чаще всего в ноябре (инфографика)

Технологии&Авто
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Эксперты auto.ria назвали ТОП-15 марок и моделей «джипов», которые чаще всего покупают на нашем рынке, какого они возраста и сколько стоят.
В ноябре украинские автомобилисты приобрели 25,6 тыс. кроссоверов и внедорожников с пробегом. При этом доля сегмента SUV на вторичном рынке достигла рекордного для 11 месяцев текущего года значения — 25,1%. Количественно рекорд установить не удалось — больше «джипов», как их часто называют в обиходе, было куплено на «вторичке» в августе и сентябре, ноябрь на третьем месте по этому показателю.

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Среди марок кроссоверов первенство сохранилось за Nissan, после которого разместился Volkswagen, а за ним — Toyota. В целом набор марок из месяца в месяц в этой таблице довольно постоянный, с нечастыми перемещениями отдельных представителей на одну-две ступени вниз или вверх.
Кроссоверы с пробегом: какие покупали чаще всего в ноябре (инфографика)
Теперь об отдельных моделях самых популярных среди украинских автомобилистов кроссоверов. Аналитики определили 15 таких по сумме количества сделок купли-продажи на внутреннем рынке и первых регистраций «свежепригнанных» автомобилей.

1. BMW X5

Кроссоверы с пробегом: какие покупали чаще всего в ноябре (инфографика)
  • Куплено — 946 шт.
  • Популярный г. в. — 2014
  • Средняя цена подобных — $30 500

2. Volkswagen Tiguan

Кроссоверы с пробегом: какие покупали чаще всего в ноябре (инфографика)
  • Куплено — 919 шт.
  • Популярный г. в. — 2019
  • Средняя цена подобных — $27 000

3. Nissan Qashqai

Кроссоверы с пробегом: какие покупали чаще всего в ноябре (инфографика)
  • Куплено — 838 шт.
  • Популярный г. в. — 2008
  • Средняя цена подобных — $8800

4. Mitsubishi Outlander

Кроссоверы с пробегом: какие покупали чаще всего в ноябре (инфографика)
  • Куплено — 805 шт.
  • Популярный г. в. — 2008
  • Средняя цена подобных — $9500

5. Hyundai Tucson

Кроссоверы с пробегом: какие покупали чаще всего в ноябре (инфографика)
  • Куплено — 789 шт.
  • Популярный г. в. — 2007
  • Средняя цена подобных — $8500

6. Toyota RAV4

Кроссоверы с пробегом: какие покупали чаще всего в ноябре (инфографика)
  • Куплено — 713 шт.
  • Популярный г. в. — 2019
  • Средняя цена подобных — $29 900

7. Nissan Rogue

Кроссоверы с пробегом: какие покупали чаще всего в ноябре (инфографика)
  • Куплено — 711 шт.
  • Популяргый г. в. — 2017
  • Средняя цена подобных — $16 500

8. Hyundai Santa Fe

Кроссоверы с пробегом: какие покупали чаще всего в ноябре (инфографика)
  • Куплено — 681 шт.
  • Популярный г. в. — 2007
  • Средняя цена подобных — $10 000

9. Audi Q5

Кроссоверы с пробегом: какие покупали чаще всего в ноябре (инфографика)
  • Куплено — 659 шт.
  • Популярный г. в. — 2015
  • Средняя цена подобных — $21 000

10. Volkswagen Touareg

Кроссоверы с пробегом: какие покупали чаще всего в ноябре (инфографика)
  • Куплено — 638 шт.
  • Популярный г. в. — 2011
  • Средняя цена подобных — $20 200

11. Mazda CX-5

Кроссоверы с пробегом: какие покупали чаще всего в ноябре (инфографика)
  • Куплено — 618 шт.
  • Популярный г. в. — 2014
  • Средняя цена подобных — $15 500

12. Honda CR-V

Кроссоверы с пробегом: какие покупали чаще всего в ноябре (инфографика)
  • Куплено — 574 шт.
  • Популярный г. в. — 2008
  • Средняя цена подобных — $11 000

13. Audi Q7

Кроссоверы с пробегом: какие покупали чаще всего в ноябре (инфографика)
  • Куплено — 559 шт.
  • Популярный г. в. — 2017
  • Средняя цена подобных — $40 000

14. KIA Sportage

Кроссоверы с пробегом: какие покупали чаще всего в ноябре (инфографика)
  • Куплено — 556 шт.
  • Популярный г. в. — 2012
  • Средняя цена подобных — $12 900

15. Ford Escape

Кроссоверы с пробегом: какие покупали чаще всего в ноябре (инфографика)
  • Куплено — 417 шт.
  • Популярный г. в. — 2018
  • Средняя цена подобных — $15 300
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Хочу выгодно приобрести автогражданку

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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