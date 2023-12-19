Кроссоверы с пробегом: какие покупали чаще всего в ноябре (инфографика) — Finance.ua

Кроссоверы с пробегом: какие покупали чаще всего в ноябре (инфографика)
Эксперты auto.ria назвали ТОП-15 марок и моделей «джипов», которые чаще всего покупают на нашем рынке, какого они возраста и сколько стоят.
В ноябре украинские автомобилисты приобрели 25,6 тыс. кроссоверов и внедорожников с пробегом. При этом доля сегмента SUV на вторичном рынке достигла рекордного для 11 месяцев текущего года значения — 25,1%. Количественно рекорд установить не удалось — больше «джипов», как их часто называют в обиходе, было куплено на «вторичке» в августе и сентябре, ноябрь на третьем месте по этому показателю.
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Среди марок кроссоверов первенство сохранилось за Nissan, после которого разместился Volkswagen, а за ним — Toyota. В целом набор марок из месяца в месяц в этой таблице довольно постоянный, с нечастыми перемещениями отдельных представителей на одну-две ступени вниз или вверх.
Теперь об отдельных моделях самых популярных среди украинских автомобилистов кроссоверов. Аналитики определили 15 таких по сумме количества сделок купли-продажи на внутреннем рынке и первых регистраций «свежепригнанных» автомобилей.
1. BMW X5
- Куплено — 946 шт.
- Популярный г. в. — 2014
- Средняя цена подобных — $30 500
2. Volkswagen Tiguan
- Куплено — 919 шт.
- Популярный г. в. — 2019
- Средняя цена подобных — $27 000
3. Nissan Qashqai
- Куплено — 838 шт.
- Популярный г. в. — 2008
- Средняя цена подобных — $8800
4. Mitsubishi Outlander
- Куплено — 805 шт.
- Популярный г. в. — 2008
- Средняя цена подобных — $9500
5. Hyundai Tucson
- Куплено — 789 шт.
- Популярный г. в. — 2007
- Средняя цена подобных — $8500
6. Toyota RAV4
- Куплено — 713 шт.
- Популярный г. в. — 2019
- Средняя цена подобных — $29 900
7. Nissan Rogue
- Куплено — 711 шт.
- Популяргый г. в. — 2017
- Средняя цена подобных — $16 500
8. Hyundai Santa Fe
- Куплено — 681 шт.
- Популярный г. в. — 2007
- Средняя цена подобных — $10 000
9. Audi Q5
- Куплено — 659 шт.
- Популярный г. в. — 2015
- Средняя цена подобных — $21 000
10. Volkswagen Touareg
- Куплено — 638 шт.
- Популярный г. в. — 2011
- Средняя цена подобных — $20 200
11. Mazda CX-5
- Куплено — 618 шт.
- Популярный г. в. — 2014
- Средняя цена подобных — $15 500
12. Honda CR-V
- Куплено — 574 шт.
- Популярный г. в. — 2008
- Средняя цена подобных — $11 000
13. Audi Q7
- Куплено — 559 шт.
- Популярный г. в. — 2017
- Средняя цена подобных — $40 000
14. KIA Sportage
- Куплено — 556 шт.
- Популярный г. в. — 2012
- Средняя цена подобных — $12 900
15. Ford Escape
- Куплено — 417 шт.
- Популярный г. в. — 2018
- Средняя цена подобных — $15 300
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