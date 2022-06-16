Назначение субсидии: кому и в каких случаях необходимо подать дополнительные сведения — Finance.ua

Назначение субсидии: кому и в каких случаях необходимо подать дополнительные сведения

Сегодня 11:04 — Личные финансы

акта обследования материально-бытовых условий домохозяйства, пишет Правительство 25 мая утвердило изменения к Порядку назначения субсидий. Нормы, которые появились, касаются случаев, когда решение о назначении (восстановлении) жилищной субсидии принимается на основанииобследования материально-бытовых условий домохозяйства, пишет издание napensii.ua.

В частности, речь идет об исключительных случаях или о назначении субсидии на отопительный сезон, когда в результате вооруженной агрессии рф потребители остались без централизованного теплоснабжения или без природного газа и будут обогреваться электроприборами.

Такой акт составляется должностным лицом исполнительного органа власти и передается территориальному управлению соцзащиты населения. При этом в акте указываются:

сведения о лице, обратившемся за жилищной субсидией (фамилия, имя и отчество; адрес, по которому лицо зарегистрировано или фактически проживает);

сведения о лицах, зарегистрированных в жилом помещении и фактически проживающих (фамилия, имя, отчество; родственная связь с заявителем);

факт отключения домохозяйства от централизованного отопления и использования для обогрева бытовых электроприборов;

факт передачи в аренду жилого помещения, на которое оформлено наследство (у кого-либо из состава домохозяйства);

наличие в жилом помещении разных лицевых счетов или наличие по одному адресу нескольких жилых помещений с разделенными лицевыми счетами;

сведения об имущественном состоянии, дополнительных источниках существования членов домохозяйства, не указанные в декларации о доходах и расходах.

Справка Finance.ua:

если человек больше 30 дней не находился в жилье, он должен обратиться с заявлением к поставщику услуг, а также добавить справку о лечении, либо справку внутриперемещенного лица, либо справку, свидетельствующую о службе в ВСУ. Именно эта справка и будет основанием, чтобы поставщик услуг сделал перерасчет;



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