Назначение субсидии: кому и в каких случаях необходимо подать дополнительные сведения — Finance.ua
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Назначение субсидии: кому и в каких случаях необходимо подать дополнительные сведения

Сегодня 11:04Личные финансы
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Правительство 25 мая утвердило изменения к Порядку назначения субсидий. Нормы, которые появились, касаются случаев, когда решение о назначении (восстановлении) жилищной субсидии принимается на основании акта обследования материально-бытовых условий домохозяйства, пишет издание napensii.ua.
В частности, речь идет об исключительных случаях или о назначении субсидии на отопительный сезон, когда в результате вооруженной агрессии рф потребители остались без централизованного теплоснабжения или без природного газа и будут обогреваться электроприборами.
Такой акт составляется должностным лицом исполнительного органа власти и передается территориальному управлению соцзащиты населения. При этом в акте указываются:
  • сведения о лице, обратившемся за жилищной субсидией (фамилия, имя и отчество; адрес, по которому лицо зарегистрировано или фактически проживает);
  • сведения о лицах, зарегистрированных в жилом помещении и фактически проживающих (фамилия, имя, отчество; родственная связь с заявителем);
  • факт отключения домохозяйства от централизованного отопления и использования для обогрева бытовых электроприборов;
  • факт передачи в аренду жилого помещения, на которое оформлено наследство (у кого-либо из состава домохозяйства);
  • наличие в жилом помещении разных лицевых счетов или наличие по одному адресу нескольких жилых помещений с разделенными лицевыми счетами;
  • сведения об имущественном состоянии, дополнительных источниках существования членов домохозяйства, не указанные в декларации о доходах и расходах.

Справка Finance.ua:

  • если человек больше 30 дней не находился в жилье, он должен обратиться с заявлением к поставщику услуг, а также добавить справку о лечении, либо справку внутриперемещенного лица, либо справку, свидетельствующую о службе в ВСУ. Именно эта справка и будет основанием, чтобы поставщик услуг сделал перерасчет;
  • Кабинет министров автоматически продлил срок выплаты государственных социальных пособий и льгот, назначенных ранее, на период военного положения. Излишние суммы, которые могут быть выплачены в это время, возвращать не нужно.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.
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По материалам: zn.ua
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