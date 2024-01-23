НАТО заключило контракты на закупку артиллерийских боеприпасов на сумму 1,2 млрд долларов — Finance.ua
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НАТО заключило контракты на закупку артиллерийских боеприпасов на сумму 1,2 млрд долларов

Мир
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НАТО заключило контракты на закупку артиллерийских боеприпасов на сумму 1,2 млрд долларов
НАТО заключило контракты на закупку артиллерийских боеприпасов на сумму 1,2 млрд долларов
НАТО 23 января заключило контракты на закупку сотен тысяч 155 мм артиллерийских снарядов на сумму 1,2 млрд долларов.
Об этом сообщил генеральный секретарь Йенс Столтенберг, передает пресс-служба организации.
В штаб-квартире Североатлантического союза утром состоялось подписание соглашений.
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«Мы заключили контракты на сумму 1,2 миллиарда долларов США на закупку сотен тысяч выстрелов к 155-миллиметровым артиллерийским боеприпасам. Война россии в Украине превратилась в битву за боеприпасы, поэтому важно, чтобы союзники пополнили свои запасы, поскольку мы продолжаем поддерживать Украину», — сказал Столтенберг.
Он напомнил, что с июля прошлого года Агентство НАТО по закупкам согласовало контракты на сумму около 10 млрд долларов: сюда входят около 4 млрд на гаубические снаряды, танковые боеприпасы, противотанковые управляемые ракеты и 155-миллиметровые боеприпасы, а также 5,5 млрд долларов на ракеты Patriot.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Слово і Діло
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