НАТО поможет Украине пережить эту зиму: Столтенберг раскрыл подробности — Finance.ua

НАТО поможет Украине пережить эту зиму: Столтенберг раскрыл подробности Сегодня 08:00

НАТО намерена помочь Украине защищаться от россии «столько, сколько потребуется».

Об этом, как сообщает The Washington Post, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед встречей глав МИД стран НАТО в Бухаресте, отметив, что члены организации по безопасности из 30 стран доставляют в Украину топливо, генераторы, медикаменты, зимнее снаряжение и устройства для подавления дронов.

По словам Столтенберга, с приближением зимы понадобится гораздо больше помощи, особенно в связи с атакой России на энергетическую инфраструктуру Украины.

«НАТО будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы не отступим. Союзники оказывают беспрецедентную военную поддержку, и я ожидаю, что министры иностранных дел также согласятся усилить нелетальную поддержку», — отметил Столтенберг.

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«Большинство войн заканчиваются переговорами. Происходящее за столом переговоров зависит от того, что происходит на поле боя. Поэтому лучший способ повысить шансы на мирное решение — поддержать Украину», — заявил Столтенберг.

Он также отметил, что Альянс предоставил Украине системы ПВО, но если речь идет о конкретных мощностях, то это должно быть решение национального правительства.

«Я приветствую немецкое предложение укрепить противовоздушную оборону Польши путем размещения батарей Patriot в Польше после трагического инцидента на прошлой неделе, унесшего жизни двух человек. Но конкретные решения по конкретным мощностям остаются национальными решениями», — сказал Столтенберг.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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