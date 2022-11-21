Парламентская ассамблея НАТО признала россию государством-террористом: что это дает Украине — Finance.ua
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Парламентская ассамблея НАТО признала россию государством-террористом: что это дает Украине

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Парламентская ассамблея НАТО, которая проходит в Мадриде, призвала создать специальный Международный трибунал для наказания российских преступников и признала рф государством-террористом.
Об этом сообщил народный депутат от фракции «Слуга Народа», глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.
«Все 30 стран НАТО поддержали предложения нашей делегации. Такой трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство российской федерации. Резолюция будет направлена правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО», — заявил Чернев.
По его словам, резолюция содержит ряд важных для Украины решений:
— увеличение поставок Украине вооружения;
— разработка конкретных шагов по вступлению Украины в НАТО;
— создание механизма взыскания репараций с рф за нанесенный Украине ущерб.
Также Чернев подчеркнул, что в резолюции закреплен принцип о том, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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