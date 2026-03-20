Население продолжает нести гривну в банки, но есть нюансы (мнения экспертов) Сегодня 21:33

Несмотря на незначительное сокращение объемов вкладов физлиц в январе, общий тренд не изменился: население продолжает активно накапливать деньги на банковских счетах.

Об этом говорится в статье Минфин.

Как сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин на своей странице в ФБ, в феврале гривневые депозиты населения выросли до нового исторического максимума — 969,9 млрд грн.

«За месяц прирост составил 30,3 млрд грн, а годовой темп роста ускорился до +19,9%, что является самым высоким показателем за последний 21 месяц. Параллельно валютные депозиты населения увеличились до $11,1 млрд в долларовом эквиваленте — это самый высокий уровень почти за десять лет — с весны 2015 года.

Фактически мы видим продолжение двух параллельных моделей поведения населения. Первая — накопление гривны на счетах и ​​депозитах благодаря доходам, бюджетным выплатам и относительно высокой номинальной ставке. Вторая — сохранение части сбережений в валюте как инструмент защиты от курсовых и военных рисков. Именно поэтому одновременное обновление максимумов в гривневых и валютных вкладах не выглядит противоречием — это скорее признак диверсификации", — считает эксперт.

Будут ли и дальше граждане так же активно размещать гривну на срочных вкладах?

Против этого играют сразу два фактора. Первый — постепенное снижение доходности гривневых депозитов.

«Дальнейшей коррекции ставок, вероятнее всего, не избежать, хотя она вряд ли будет резкой. Этому способствует общий монетарный фон: Национальный банк уже снизил учетную ставку до 15%, а годовая инфляция в феврале составила 7,6%.

Рынок будет двигаться к более низким ставкам без резких изменений, но достаточно последовательно. По нашим оценкам, средние ставки в ближайшее время могут снизиться до 0,5 п.п. Уже со второй половины апреля такие изменения могут стать более заметными и распространиться на большинство банков. В результате к концу апреля средние ставки, в зависимости от срока вклада, могут составить 12,5−14% годовых", — прокомментировал для Минфина ситуацию на депозитном рынке Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка

Во-вторых, дальнейшая девальвация гривны, что повышает риск того, что депозиты в нацвалюте могут стать убыточными.

уже порекомендовала не хранить деньги на срочных гривневых депозитах, дала такой прогноз по курсу: КИТ Group, котораяне хранить деньги на срочных гривневых депозитах, дала такой прогноз по курсу: курс доллара в краткосрочной перспективе (1−2 недели) будет близок к 44,2 грн (базовый диапазон 43,90−44,30 грн). В горизонте более 6 месяцев специалисты не исключили просадку гривны до 44,4−45,5 грн/$.

Прогнозы

«Мы ожидаем умеренного ослабления гривны до 45−45,5 грн/$ на горизонте в полгода. Наш базовый сценарий предполагает сохранение финансовой помощи со стороны международных партнеров, что позволит поддерживать достаточный объем золотовалютных резервов и, соответственно, избегать резких дисбалансов на валютном рынке.

В то же время, дополнительным продевальвационным фактором выступает эскалация войны на Ближнем Востоке, которая поддерживает высокие цены на энергоносители и усиливает глобальный спрос на доллар. В этих условиях НБУ, вероятно, и дальше будет активно использовать интервенции и инструменты коммуникации для сдерживания девальвационных ожиданий и сглаживания курсовых колебаний", — говорит Сергей Новошицкий, директор по розничному бизнесу и дистрибуции, член правления банка «Пивденный».

В то же время он считает сценарий курса на уровне и 45−45,5 грн/$ некритичным.

«Это, скорее, верхний предел базового прогноза, а не стресс-сценарий. Резкой неконтролируемой девальвации пока не ожидается, однако внешние риски (прежде всего, геополитические) существенно выросли», — добавляет Сергей Новошицкий.

