Кредиты бизнеса и депозиты населения выросли — НБУ
В феврале 2026 года банки увеличили объем кредитов на 1,6% или на 19,8 млрд грн, до 1 трлн 233,1 млрд грн. Депозитная база выросла на 0,2%, или на 6,7 млрд грн — до 3 трлн 178,9 млрд грн.
Об этом свидетельствует статистика Национального банка.
Что стало драйвером роста
Основной рост кредитного портфеля обеспечил корпоративный сектор: кредиты для бизнеса выросли на 1,9% или на 16,3 млрд грн, до 870,7 млрд грн.
- Гривневые кредиты бизнеса увеличились на 2,2%, или на 12,3 млрд грн — до 572,5 млрд грн;
- Валютные — на 0,5%, или на $36,8 млн — до $6,9 млрд.
Кредиты домохозяйств выросли на 1,2%, или на 4,2 млрд грн — до 355,0 млрд грн. В частности:
- Гривневые кредиты населения — на 1,2%, или на 4,1 млрд грн — до почти 345,0 млрд грн;
- Валютные остались практически без изменений — $233 млн.
Депозиты: кто пополнял вкладные счета
Рост депозитов в феврале произошел преимущественно за счет населения:
- гривневые взносы домашних хозяйств выросли на 3,2%, или на 30,4 млрд грн — до 969,9 млрд грн;
- валютные — на 1,6%, или на $169,7 млн - до $11,1 млрд.
Депозиты корпоративного сектора за месяц уменьшились:
- гривневые — на 3%, или на 37,3 млрд грн — до 1 трлн 217,2 млрд грн;
- валютные — на 0,2%, или на $23,9 млн — до $10,02 млрд.
НБУ зафиксировал, что доллар подорожал на 0,8% (36 коп.) до 43,2081 грн/$1. Евро установил исторический минимум — 51,2577 грн/EUR1 — 19 февраля.
По сравнению с февралем 2025 года:
- гривневые кредиты бизнеса уменьшились на 2,2%, а кредиты населения выросли почти на 27%;
- валютные кредиты бизнеса увеличились на 18,4%, а населения — уменьшились на 11,9%;
- гривневые депозиты юридических лиц выросли почти на 16%, валютные — на 3,3%;
- вклады населения в нацвалюте выросли на 19,9%, в иностранной — на 10,2%.
