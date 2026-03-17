Кредиты бизнеса и депозиты населения выросли — НБУ

В феврале 2026 года банки увеличили объем кредитов на 1,6% или на 19,8 млрд грн, до 1 трлн 233,1 млрд грн. Депозитная база выросла на 0,2%, или на 6,7 млрд грн — до 3 трлн 178,9 млрд грн.

Об этом свидетельствует статистика Национального банка.

Что стало драйвером роста

Основной рост кредитного портфеля обеспечил корпоративный сектор: кредиты для бизнеса выросли на 1,9% или на 16,3 млрд грн, до 870,7 млрд грн.

Гривневые кредиты бизнеса увеличились на 2,2%, или на 12,3 млрд грн — до 572,5 млрд грн;

Валютные — на 0,5%, или на $36,8 млн — до $6,9 млрд.

Кредиты домохозяйств выросли на 1,2%, или на 4,2 млрд грн — до 355,0 млрд грн. В частности:

Гривневые кредиты населения — на 1,2%, или на 4,1 млрд грн — до почти 345,0 млрд грн;

Валютные остались практически без изменений — $233 млн.

Депозиты: кто пополнял вкладные счета

Рост депозитов в феврале произошел преимущественно за счет населения:

гривневые взносы домашних хозяйств выросли на 3,2%, или на 30,4 млрд грн — до 969,9 млрд грн;

валютные — на 1,6%, или на $169,7 млн ​​- до $11,1 млрд.

Депозиты корпоративного сектора за месяц уменьшились:

гривневые — на 3%, или на 37,3 млрд грн — до 1 трлн 217,2 млрд грн;

валютные — на 0,2%, или на $23,9 млн — до $10,02 млрд.

НБУ зафиксировал, что доллар подорожал на 0,8% (36 коп.) до 43,2081 грн/$1. Евро установил исторический минимум — 51,2577 грн/EUR1 — 19 февраля.

По сравнению с февралем 2025 года:

гривневые кредиты бизнеса уменьшились на 2,2%, а кредиты населения выросли почти на 27%;

валютные кредиты бизнеса увеличились на 18,4%, а населения — уменьшились на 11,9%;

гривневые депозиты юридических лиц выросли почти на 16%, валютные — на 3,3%;

вклады населения в нацвалюте выросли на 19,9%, в иностранной — на 10,2%.

