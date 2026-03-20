Кешбек без компромиссов: топ-5 интересных кредитных карт 2026 года Сегодня 09:50 — Кредит&Депозит

Кредитные карты з кэшбеком, источник фото: pixabay

Карточки с кэшбеком — отличный финансовый инструмент, и сегодня их десятки. У каждой свои условия начисления бонусов от банка. В таком изобилии легко запутаться.

Редакция Finance.ua проанализировала предложения и отобрала, по нашему мнению, пять самых интересных карт с кэшбеком.

Кредитная карта с кэшбеком от Бизбанк

Одно из самых молодых, но очень интересных предложений — новая кредитная карта с кэшбеком «Бизешка» от Бизбанк. Карточку с кредитным лимитом от 5 до 200 тыс. гривен можно оформить в мобильном приложении банка буквально за две минуты (при наличии документов в «Дії» — Ред.). Для получения кредитного лимита требуется официальное трудоустройство и трудовой стаж на последнем месте работы — не менее трех месяцев. Это одна из немногих кредитных карт в Украине, которую можно оформить онлайн за несколько минут.

Банк разработал и ввел очень хорошую программу начисления кэшбека, ориентирующуюся на текущие запросы клиентов. К примеру, с марта 2026 года действует «Весенний кэшбек», в рамках которого можно получить кэшбек до 20% за расчеты сразу в четырех категориях:

«Цветы» — 20% кэшбека за кредитные средства и 5% за собственные;

«Магазины косметики» — 20% кэшбека за кредитные средства и 5% за собственные;

«Салоны красоты» — 3% кэшбека за кредитные средства и 2% за собственные;

«Кафе и рестораны» — 3% кэшбека за кредитные средства и 2% за собственные.

Такая программа делает карту привлекательной для тех, кто ищет кредитную карту с выгодным кэшбеком на ежедневные расходы.

Банк держит руку на пульсе сезонных клиентских потребностей и предлагает то, что сейчас наиболее актуально. Именно по необходимости поддерживать актуальность предложений новые категории устанавливаются либо каждый месяц, либо на квартал.

Максимальная сумма кэшбека составляет 500 гривен в месяц и выплачивается автоматически в последний рабочий день месяца. Это очень удобно, потому что клиенту не нужно заботиться о выводе кэшбека. Минимальная начисленная сумма для выплаты кэшбека составляет 20 гривен.

В планах банка внедрение партнерских программ, позволяющих клиентам получать повышенный кэшбек в популярных торговых сетях и сервисах.

Кроме того, в ближайшее время запланирована реализация персонализированных категорий кэшбека на основе анализа расходов клиентов, а также праздничных акционных предложений с повышенными ставками кэшбека к разным праздникам.

Карта Red 2.0 от Сенс Банк

Сенс Банк предлагает клиентам сразу несколько кредитных карт с кэшбеком. Обращаем ваше внимание на дебетно-кредитную карту Red 2.0.

Карта с кредитным лимитом до 200 тыс. гривен и возможностью оформления рассрочок на срок до 24 месяцев. Самое интересное — оригинальная программа начисления кэшбека Cash’U Club, позволяющая получать и кэшбек на любые оплаты (в случае бесконтактного расчета на терминале. — Ред.), и до 6% в выбранных категориях, которых может быть от 2 до 7. А кроме того, можно заработать с картой Сенс Банк до 15% кэшбека у партнеров, которых в банке до полусотни.

Размер партнерского кэшбека ограничен только по некоторым партнерам, то есть общая сумма кэшбека не ограничена. Дополнительно можно совершить покупку на сумму от 1 тыс. грн, оформить беспроцентную рассрочку сроком на 3 месяца и получить кэшбек.

Карта GlobusPlus от Глобус Банк

Карта GlobusPlus, которую предлагает Глобус Банк , уже третий год подряд является одним из лидеров по начислению кэшбека по оплате. Банк предлагает два варианта начисления кэшбека:

Банковские категории, в которых можно заработать до 20% кэшбека по оплате картой в выбранных категориях. Банк предлагает выбрать три категории из восьми доступных. Стоит отметить, что Глобус Банк — банк, который каждый месяц предлагает самый высокий кэшбек за оплату коммунальных услуг (2,5% за кредитные средства). Кроме того, Глобус Банк обычно предлагает самый высокий среди банков кэшбек в категориях «Продукты» (2,25% за кредитные средства), «Транспорт» (20% независимо от вида средств). Партнерские категории, в которых можно получить до 50% кэшбека по оплате картой на сайтах или в магазинах фирм-партнеров банка. Ежемесячно Глобус Банк предлагает более 60 различных предложений от партнеров, причем можно выбрать их все вместе.

С июня 2025 года Глобус Банк увеличил максимальную сумму месячного кэшбека от 500 до 600 гривен, что является одним из лучших предложений.

Карточку GlobusPlus можно открыть удаленно через мобильное приложение GlobusPlus, а затем при необходимости заказать получение пластиковой карты.

Карта Gold от Банк Кредит Днепр

Еще одна программа кэшбека, которая появилась осенью 2024 года — от Банк Кредит Днепр . Банк пошел по пути других банков и также предложил клиентам выбор банковских категорий. Однако в отличие от других, в этом случае владелец кредитной карты Gold может выбрать не две или три, а сразу четыре категории из восьми доступных. Несмотря на то, что максимальный уровень кэшбека в Банк Кредит Днепр составляет 10%, достичь типичной для банков суммы кэшбека — 500 грн в месяц значительно легче.

Кроме того, с мая 2025 года банк начал активно работать в направлении партнерского кэшбека. И хотя пока количество партнеров невелико, но банк активно работает в этом направлении.

Карта Smart от Юнекс Банк

Карта Smart появилась на банковском рынке примерно год назад и сразу привлекла повышенный интерес клиентского сообщества. Дело в том, что банк предлагает по ней очень интересные условия: начисление кэшбека в размере 1,5% практически на все операции с картой как за кредитные, так и за собственные средства (за некоторыми исключениями).

Банк предлагает оформить виртуальную карту удаленно, воспользовавшись предложением на официальном сайте банка. Правда, получить кредитный лимит по карте довольно сложно и удается далеко не всем.

