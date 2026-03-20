Кешбек без компромиссов: топ-5 интересных кредитных карт 2026 года
Карточки с кэшбеком — отличный финансовый инструмент, и сегодня их десятки. У каждой свои условия начисления бонусов от банка. В таком изобилии легко запутаться.
Редакция Finance.ua проанализировала предложения и отобрала, по нашему мнению, пять самых интересных карт с кэшбеком.
Одно из самых молодых, но очень интересных предложений — новая кредитная карта с кэшбеком «Бизешка» от Бизбанк. Карточку с кредитным лимитом от 5 до 200 тыс. гривен можно оформить в мобильном приложении банка буквально за две минуты (при наличии документов в «Дії» — Ред.). Для получения кредитного лимита требуется официальное трудоустройство и трудовой стаж на последнем месте работы — не менее трех месяцев. Это одна из немногих кредитных карт в Украине, которую можно оформить онлайн за несколько минут.
Банк разработал и ввел очень хорошую программу начисления кэшбека, ориентирующуюся на текущие запросы клиентов. К примеру, с марта 2026 года действует «Весенний кэшбек», в рамках которого можно получить кэшбек до 20% за расчеты сразу в четырех категориях:
- «Цветы» — 20% кэшбека за кредитные средства и 5% за собственные;
- «Магазины косметики» — 20% кэшбека за кредитные средства и 5% за собственные;
- «Салоны красоты» — 3% кэшбека за кредитные средства и 2% за собственные;
- «Кафе и рестораны» — 3% кэшбека за кредитные средства и 2% за собственные.
Такая программа делает карту привлекательной для тех, кто ищет кредитную карту с выгодным кэшбеком на ежедневные расходы.
Банк держит руку на пульсе сезонных клиентских потребностей и предлагает то, что сейчас наиболее актуально. Именно по необходимости поддерживать актуальность предложений новые категории устанавливаются либо каждый месяц, либо на квартал.
Максимальная сумма кэшбека составляет 500 гривен в месяц и выплачивается автоматически в последний рабочий день месяца. Это очень удобно, потому что клиенту не нужно заботиться о выводе кэшбека. Минимальная начисленная сумма для выплаты кэшбека составляет 20 гривен.
В планах банка внедрение партнерских программ, позволяющих клиентам получать повышенный кэшбек в популярных торговых сетях и сервисах.
Кроме того, в ближайшее время запланирована реализация персонализированных категорий кэшбека на основе анализа расходов клиентов, а также праздничных акционных предложений с повышенными ставками кэшбека к разным праздникам.
Карта Red 2.0 от Сенс Банк
Сенс Банк предлагает клиентам сразу несколько кредитных карт с кэшбеком. Обращаем ваше внимание на дебетно-кредитную карту Red 2.0.
Карта с кредитным лимитом до 200 тыс. гривен и возможностью оформления рассрочок на срок до 24 месяцев. Самое интересное — оригинальная программа начисления кэшбека Cash’U Club, позволяющая получать и кэшбек на любые оплаты (в случае бесконтактного расчета на терминале. — Ред.), и до 6% в выбранных категориях, которых может быть от 2 до 7. А кроме того, можно заработать с картой Сенс Банк до 15% кэшбека у партнеров, которых в банке до полусотни.
Размер партнерского кэшбека ограничен только по некоторым партнерам, то есть общая сумма кэшбека не ограничена. Дополнительно можно совершить покупку на сумму от 1 тыс. грн, оформить беспроцентную рассрочку сроком на 3 месяца и получить кэшбек.
Карта GlobusPlus от Глобус Банк
Карта GlobusPlus, которую предлагает Глобус Банк, уже третий год подряд является одним из лидеров по начислению кэшбека по оплате. Банк предлагает два варианта начисления кэшбека:
- Банковские категории, в которых можно заработать до 20% кэшбека по оплате картой в выбранных категориях. Банк предлагает выбрать три категории из восьми доступных. Стоит отметить, что Глобус Банк — банк, который каждый месяц предлагает самый высокий кэшбек за оплату коммунальных услуг (2,5% за кредитные средства). Кроме того, Глобус Банк обычно предлагает самый высокий среди банков кэшбек в категориях «Продукты» (2,25% за кредитные средства), «Транспорт» (20% независимо от вида средств).
- Партнерские категории, в которых можно получить до 50% кэшбека по оплате картой на сайтах или в магазинах фирм-партнеров банка. Ежемесячно Глобус Банк предлагает более 60 различных предложений от партнеров, причем можно выбрать их все вместе.
С июня 2025 года Глобус Банк увеличил максимальную сумму месячного кэшбека от 500 до 600 гривен, что является одним из лучших предложений.
Карточку GlobusPlus можно открыть удаленно через мобильное приложение GlobusPlus, а затем при необходимости заказать получение пластиковой карты.
Карта Gold от Банк Кредит Днепр
Еще одна программа кэшбека, которая появилась осенью 2024 года — от Банк Кредит Днепр. Банк пошел по пути других банков и также предложил клиентам выбор банковских категорий. Однако в отличие от других, в этом случае владелец кредитной карты Gold может выбрать не две или три, а сразу четыре категории из восьми доступных. Несмотря на то, что максимальный уровень кэшбека в Банк Кредит Днепр составляет 10%, достичь типичной для банков суммы кэшбека — 500 грн в месяц значительно легче.
Кроме того, с мая 2025 года банк начал активно работать в направлении партнерского кэшбека. И хотя пока количество партнеров невелико, но банк активно работает в этом направлении.
Карта Smart от Юнекс Банк
Карта Smart появилась на банковском рынке примерно год назад и сразу привлекла повышенный интерес клиентского сообщества. Дело в том, что банк предлагает по ней очень интересные условия: начисление кэшбека в размере 1,5% практически на все операции с картой как за кредитные, так и за собственные средства (за некоторыми исключениями).
Банк предлагает оформить виртуальную карту удаленно, воспользовавшись предложением на официальном сайте банка. Правда, получить кредитный лимит по карте довольно сложно и удается далеко не всем.
Также по теме
Кешбек без компромиссов: топ-5 интересных кредитных карт 2026 года
Как поставить на учет автомобиль, приобретенный в кредит
Банки профинансировали всего 20% энергопотребностей бизнеса
Кредиты бизнеса и депозиты населения выросли — НБУ
ТОП-10 банков по вкладам в гривне, евро и долларах: когда ставки снова начнут расти
Украинцы смогут запретить оформление кредитов на свое имя