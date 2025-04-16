NASA продлило бартерное соглашение с россией до 2027 года — Finance.ua

NASA продлило бартерное соглашение с россией до 2027 года 16.04.2025, 01:33 — Мир

NASA продлило бартерное соглашение с россией до 2027 года

NASA официально продлило соглашение с «Роскосмосом» об обмене местами в полетах на МКС до 2027 года. В рамках договоренности американские астронавты и дальше будут летать на борту ракеты «Союз», тогда как российские космонавты — на американских коммерческих кораблях. Это означает непрерывное присутствие, по крайней мере, одного представителя каждой из сторон на борту МКС.

Официальное подтверждение о продлении соглашения появилось 3 апреля, когда NASA объявило, что астронавт Крис Уильямс улетит в ноябре на «Союзе МС-28» вместе с двумя российскими космонавтами. Этот бартерный обмен, не предусматривающий денежных выплат друг другу, позволит совершать полеты на МКС, даже если один из типов кораблей временно не может лететь, сообщает SpaceNews

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Прошлой осенью были сомнения в дальнейшей судьбе договоренности, когда «роскосмос» обнародовал состав экипажей «Союз МС-28» и «МС-29», в которых значились только россияне. Хотя тогдашний глава NASA Билл Нельсон и выразил уверенность, что соглашение продлят «в надлежащее время», никакой конкретики не было. В январе российские медиа сообщили о завершении переговоров, однако NASA не подтвердило эту информацию, заявив, что обновление будет «в ближайшие недели».

Теперь известно, что соглашение обновлено и охватывает:

вторую волну «интегрированных полетов» в 2025 году;

еще одну серию в 2026 году;

полет корабля SpaceX Dragon в 2027 году.

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Одно из важных новшеств — увеличение продолжительности «стоянки» российских «Союзов» на МКС. Раньше корабли запускали каждые шесть месяцев, теперь миссии будут продолжаться по восемь. В частности, это касается экипажей «Союза ТС-27» и «ТС-28», о чем упомянуто в официальных релизах NASA. При этом причина изменения графика не объясняется, но очевидно, что роскосмос в 2025—2026 годах осуществит на одну миссию меньше — три вместо четырех привычных. Коммерческие экипажи NASA обычно стартуют каждые шесть месяцев, но график зависит от загруженности станции другими кораблями.

Соглашение также оставляет открытым вопрос: будет ли роскосмос участвовать в полетах на корабле Boeing Starliner. Несмотря на то, что в мае 2024 года NASA заявляло о малой вероятности участия россии в первом ротационном полете Starliner-1, официальный запуск до сих пор не назначен. Причина — постоянные задержки с испытаниями и технические проблемы капсулы.

Телеканал 24 По материалам:

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