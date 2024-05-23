NASA планирует построить на Луне железную дорогу — Finance.ua

NASA планирует построить на Луне железную дорогу Сегодня 04:36 — Мир

NASA планирует построить на Луне железную дорогу, Фото: qz.com

NASA хочет построить железную дорогу на Луне для перевозки грузов астронавтам.

Об этом пишет Quartz

Программа NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) выбрала шесть проектов для разработки железной дороги на Луне. Одним из них является FLOAT, роботизированная транспортная система, использующая магниты для движения без контакта с поверхностью.

Она в основном предназначена для доставки грузов лунного грунта, стройматериалов и оборудования. Система не будет перевозить людей.

Предполагается, что работы FLOAT будут перевозить грузы по Луне, обеспечивая астронавтов необходимыми материалами для работы на базе. Они оборудованы тележками и смогут перевозить полезные грузы разных форм весом до 33 кг со скоростью 1,61 км в секунду.

По словам команды, железнодорожная система будет работать автономно.

В рамках миссии Artemis, намеченной на 2026 год, NASA планирует вернуть астронавтов на Луну и впоследствии создать постоянную базу для поддержки дальнейших исследований космоса.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.