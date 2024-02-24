NASA ищет добровольцев, которые проведут год в имитированных условиях жизни на Марсе (фото) — Finance.ua
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NASA ищет добровольцев, которые проведут год в имитированных условиях жизни на Марсе (фото)

Технологии&Авто
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NASA объявило о поиске добровольцев, согласных прожить 12 месяцев в закрытом помещении Mars Dune Alpha, площадью 157 кв. м, где созданы условия, имитирующие жизнь на Марсе. Такое испытание проводят уже второй раз. Оно начнется в 2025 году весной.
Об этом пишет Gizmodo.
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Это испытание NASA предназначено, чтобы подготовиться к первому пилотируемому полету на Марс. Четыре добровольца будут жить и работать внутри напечатанного на 3D-принтере помещения Mars Dune Alpha, оборудованного кухней, отдельными спальными комнатами, двумя ваннами, рабочей зоной и зоной отдыха. Изолированное помещение расположено в Космическом центре NASA имени Джонсона в Хьюстоне, штат Техас.
Фото: NASA
Фото: NASA

Требования к кандидатам

Добровольцы должны быть в возрасте от 30 до 55 лет, иметь хорошее здоровье, а также степень магистра в естественных науках, инженерии или математике.
NASA объявило уже о втором наборе добровольцев для моделированной миссии на Марс. Первый экипаж сейчас находится в Mars Dune Alpha с июня 2023 года и выйдет оттуда только в июне этого года.
Фото: NASA
Фото: NASA
Второй экипаж моделируемой миссии на Марс будет выполнять различные задачи, включая моделированный выход на поверхность Марса в скафандрах. Участники миссии должны поддерживать в рабочем состоянии свою среду обитания, выполнять физические упражнения и выращивать сельскохозяйственные культуры. Экипаж также испытает реальное общение между Марсом и Землей, когда происходит задержка связи на 22 минуты.
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Главная цель таких испытаний — понять, с какими физическими и психологическими проблемами могут столкнуться настоящие астронавты на Марсе. Чтобы обеспечить долговременное присутствие человека на Красной планете, ученые должны учитывать потенциальное влияние марсианской среды на физическое и психическое здоровье, а также на поведение людей.
NASA хочет реализовать в общей сложности три моделированные миссии на Марс, перед тем как начать активную подготовку к полету настоящих астронавтов на Красную планету. Согласно плану NASA, такой полет может стать реальностью ближе к 2040 году.
По материалам:
Фокус
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