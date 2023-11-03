Virgin Galactic запустила пятый коммерческий рейс в космос — Finance.ua
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Virgin Galactic запустила пятый коммерческий рейс в космос

Мир
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Virgin Galactic запустила пятый коммерческий рейс в космос
Virgin Galactic запустила пятый коммерческий рейс в космос
Американский космолет SpaceShipTwo совершил успешную посадку после пятого полета за последние шесть месяцев, сообщает сайт компании Virgin Galactic.
Запуск был произведен с двухфюзеляжного самолета-носителя WhiteKnightTwo, стартовавшего с космопорта «Америка» в штате Нью-Мексико в 11 часов по времени Восточного побережья США.
Отстыковка космолета от носителя была произведена на высоте около 15 километров. Далее космолет, продолжив движение с помощью своего двигателя, поднялся на высоту около 85 километров.
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В рамках миссии Galactic 5 в состав экипажа космолета входили командир Майкл Масуччи, пилот Келли Латимер и инструктор астронавтов Колин Беннетт из компании Virgin Galactic, а также три коммерческих пассажира — неназванный франко-итальянский гражданин и американские ученые Сол Алан Стерн и Келли Джерарди. В полете они провели несколько экспериментов в пользу собственных научных центров.
На максимальной высоте пассажиры несколько минут переживали невесомость. В общей сложности полет корабля длился около часа.
По материалам:
Укрінформ
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