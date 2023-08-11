Virgin Galactic совершила суборбитальный полет с тремя туристами на борту — Finance.ua

Virgin Galactic совершила суборбитальный полет с тремя туристами на борту
Космическая компания Ричарда Брэнсона Virgin Galactic успешно совершила первый суборбитальный полет — она доставила до границы космоса трех туристов и вернула их на землю.
Трансляция запуска велась на YouTube. Акции Virgin Galactic выросли на 1,63% до $3,44.
На борту находились 80-летний британец Джон Гудвин с болезнью Паркинсона — он стал старейшим гражданином Великобритании, побывавшим в космосе, уточняет Daily Mail.
Кроме него, в экипаж вошли Кейша Шахафф и ее дочь Анастатия Майерс из Антигуа и Барбуды, выигравших право на полет в благотворительной лотерее.
Старшим инструктором стал астронавт Virgin Galactic Бет Мозес.
Это уже второй коммерческий полет компании. В июле 2023 года она успешно совершила запуск, в котором принимали участие инженер итальянского Национального исследовательского совета и два офицера военно-воздушных сил Италии.
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