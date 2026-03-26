Нарушения финмониторинга: за что НБУ штрафовал на сотни миллионов гривен в 2025 году

НБУ оштрафовал финансовые учреждения на 586 млн грн в 2025 году

В 2025 году Национальный банк Украины применил к банкам и другим финансовым учреждениям 158 мер влияния на общую сумму 586 млн грн. Больше всего за нарушения требований финмона пришлось именно на банки — 426,3 млн грн.

Об этом свидетельствуют результаты исследования YouControl.

Кто платит больше всего

Общая сумма штрафов в 586 млн грн распределена между сегментами финансового рынка неравномерно. Количество мер воздействия на отдельные категории учреждений не коррелирует с объемом финансовых взысканий.

Распределение суммы штрафов по типам финансовых учреждений в 2025 году, млн грн, youcontrol.com.ua

Банки стали основным источником поступлений от штрафов: 426,3 млн грн, что составляет более 72% от общего объема. Под санкции попали 29 банков, в отношении которых было принято 71 решение о применении мер воздействия.

Количество учреждений, к которым были применены меры воздействия за нарушения в 2025 году, youcontrol.com.ua

В сегменте поставщиков платежных услуг сформировался дисбаланс: только 4 решения и 2 компании под санкциями, но сумма штрафов составила 90,6 млн грн. Это обеспечило самый высокий средний размер штрафа среди всех категорий рынка.

Финансовые компании демонстрируют обратную модель: 49 учреждений получили 67 решений НБУ, однако общая сумма штрафов составила 56,1 млн грн.

Ломбарды (8 компаний) и страховщики (3 компании) суммарно уплатили чуть более чем по 6 млн грн каждый сегмент. В секторе кредитных союзов зафиксирован один случай штрафа на сумму на полмиллиона гривен.

За что наложили больше всего штрафов

Самым распространенным нарушением стала неправильная проверка клиентов (KYC) и отсутствие углубленной проверки (EDD) — 58 случаев. Регулятор фиксировал ситуации, когда учреждения не могли подтвердить экономическую сущность сделок, не определяли источники происхождения средств или некорректно оценивали риск профиля клиентов.

За что чаще всего вводились меры воздействия на финучреждения в 2025 году, youcontrol.com.ua

Второй крупный блок нарушений касается отчетности и внутренней документации. За нарушение порядка информирования Госфинмониторинга зафиксировано 54 случая.

Отдельно выделяются проблемы с предоставлением информации регулятору — 49 случаев непредоставления или несвоевременного предоставления документов в НБУ. Нарушения валютной отчетности зафиксировано в 51 решении, еще в 10 случаях касались несоблюдения правил валютного надзора.

В сегменте работы с политически значимыми лицами (PEP) и санкционными ограничениями зафиксировано 20 нарушений, связанных с ненадлежащей идентификацией рисков и формальным подходом к проверкам.

Динамика санкций и пиковые периоды 2025 года

Ежемесячно Национальный банк постепенно увеличивал финансовую нагрузку на нарушителей.

Сравнение количества оштрафованных финучреждений с суммами уплаченных штрафов за 2025 год, youcontrol.com.ua

Весь 2025 год с точки зрения активности регулятора в сфере финансового мониторинга можно разделить на четыре ключевых этапа:

январь-апрель отличились относительно низкой активностью. В январе зафиксировано 6 решений на общую сумму около 10 млн. грн.;

в мае-июне наблюдался существенный рост интенсивности проверок. В мае количество решений оставалось умеренным (11), однако сумма штрафов выросла до 112 млн. грн. В июне, на фоне обновления регуляторных подходов, НБУ принял 28 решений о применении мер воздействия;



октябрь стал пиковым месяцем года: 19 решений с суммарным объемом штрафов более 207 млн. грн. За один месяц было сформировано более трети годового объема взысканий;



в декабре активность регулятора снизилась, однако средний размер штрафов остался высоким — около 35 млн. грн. в суммарном исчислении за месяц.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.