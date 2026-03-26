Нарушения финмониторинга: за что НБУ штрафовал на сотни миллионов гривен в 2025 году
В 2025 году Национальный банк Украины применил к банкам и другим финансовым учреждениям 158 мер влияния на общую сумму 586 млн грн. Больше всего за нарушения требований финмона пришлось именно на банки — 426,3 млн грн.
Об этом свидетельствуют результаты исследования YouControl.
Кто платит больше всего
Общая сумма штрафов в 586 млн грн распределена между сегментами финансового рынка неравномерно. Количество мер воздействия на отдельные категории учреждений не коррелирует с объемом финансовых взысканий.
Банки стали основным источником поступлений от штрафов: 426,3 млн грн, что составляет более 72% от общего объема. Под санкции попали 29 банков, в отношении которых было принято 71 решение о применении мер воздействия.
В сегменте поставщиков платежных услуг сформировался дисбаланс: только 4 решения и 2 компании под санкциями, но сумма штрафов составила 90,6 млн грн. Это обеспечило самый высокий средний размер штрафа среди всех категорий рынка.
Финансовые компании демонстрируют обратную модель: 49 учреждений получили 67 решений НБУ, однако общая сумма штрафов составила 56,1 млн грн.
Ломбарды (8 компаний) и страховщики (3 компании) суммарно уплатили чуть более чем по 6 млн грн каждый сегмент. В секторе кредитных союзов зафиксирован один случай штрафа на сумму на полмиллиона гривен.
За что наложили больше всего штрафов
Самым распространенным нарушением стала неправильная проверка клиентов (KYC) и отсутствие углубленной проверки (EDD) — 58 случаев. Регулятор фиксировал ситуации, когда учреждения не могли подтвердить экономическую сущность сделок, не определяли источники происхождения средств или некорректно оценивали риск профиля клиентов.
Второй крупный блок нарушений касается отчетности и внутренней документации. За нарушение порядка информирования Госфинмониторинга зафиксировано 54 случая.
Отдельно выделяются проблемы с предоставлением информации регулятору — 49 случаев непредоставления или несвоевременного предоставления документов в НБУ. Нарушения валютной отчетности зафиксировано в 51 решении, еще в 10 случаях касались несоблюдения правил валютного надзора.
В сегменте работы с политически значимыми лицами (PEP) и санкционными ограничениями зафиксировано 20 нарушений, связанных с ненадлежащей идентификацией рисков и формальным подходом к проверкам.
Динамика санкций и пиковые периоды 2025 года
Ежемесячно Национальный банк постепенно увеличивал финансовую нагрузку на нарушителей.
Весь 2025 год с точки зрения активности регулятора в сфере финансового мониторинга можно разделить на четыре ключевых этапа:
- январь-апрель отличились относительно низкой активностью. В январе зафиксировано 6 решений на общую сумму около 10 млн. грн.;
- в мае-июне наблюдался существенный рост интенсивности проверок. В мае количество решений оставалось умеренным (11), однако сумма штрафов выросла до 112 млн. грн. В июне, на фоне обновления регуляторных подходов, НБУ принял 28 решений о применении мер воздействия;
- октябрь стал пиковым месяцем года: 19 решений с суммарным объемом штрафов более 207 млн. грн. За один месяц было сформировано более трети годового объема взысканий;
- в декабре активность регулятора снизилась, однако средний размер штрафов остался высоким — около 35 млн. грн. в суммарном исчислении за месяц.
