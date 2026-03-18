Место для вашей рекламы

Народные хиты Xiaomi: представлены флагманские Poco X8 и X8 Pro Max

Xiaomi Poco X8 Pro Max (иллюстративное фото). Фото: PhoneArena
Компания Poco представила серию смартфонов X8 Pro для глобальных рынков. Новинки предлагают флагманскую производительность, яркие экраны и мощные аккумуляторы. В линейке впервые появилась модель с приставкой Pro Max, отличающаяся топовыми характеристиками.
Детальнее о новинках сообщает GadgetMatch.

Poco X8 Pro Max

Старшая модель базируется на 3-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 9500s, выдающем более 3 млн баллов в тесте AnTuTu. Быстродействие обеспечивают LPDDR5X (до 9600 Мбит/с) и накопитель UFS 4.1.
Главная особенность — аккумулятор 8500 мА*ч, который обеспечивает до двух дней активного использования и сохраняет 80% емкости после 1600 циклов зарядки (около 6 лет). Смартфон поддерживает быструю зарядку 100 Вт и реверсивную отдачу энергии 27 Вт.
Дисплей — 6,83-дюймовый AMOLED 1.5K, ультразвуковой сканер отпечатков, пиковая яркость 3500 нит. Корпус с металлической рамкой, стекловолоконная задняя панель и защита от воды и пыли IP66/IP68/IP69/IP69K. Камеры: 50 Мп Light Fusion 600, 8 Мп сверхширик, 20 Мп фронтальная. Возле камеры расположена RGB-подсветка для сообщений.

Poco X8 Pro

Pro-версия получила 4-нанометровый чип MediaTek Dimensity 8500-Ultra. Производительность процессора выросла на 15,8%, а графики — на 25% по сравнению с предшественником. Для стабильного фреймрейта в играх используется система оптимизации WildBoost и аппаратная трассировка лучей.
Фото: gadgetmatch.com
Дисплей — 6,59-дюймовый AMOLED 1.5K со стеклом Gorilla Glass 7i и оптическим сканером отпечатков. Аккумулятор — 6500 мА*ч с зарядкой 100 Вт и реверсивной 27 Вт. Корпус защищен по стандарту IP68. Основная камера — 50 Мп Sony IMX882 с оптической стабилизацией.

Программное обеспечение и дополнительные функции

Обе модели работают на Xiaomi HyperOS 3 с интеграцией ИИ Google Gemini. Поддерживается связь без сотовой сети (Xiaomi Offline Communication). Pro Max дополнительно оснащена eSIM.
Также бренд представил лимитированную версию X8 Pro Iron Man Edition в черно-золотом цвете с уникальным дизайном и интерфейсом, воодушевленным костюмом Железного человека.

Цена

  • Poco X8 Pro — от 329 долларов
  • Poco X8 Pro Max — от 399 долларов
Место для вашей рекламы
