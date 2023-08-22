Нардепы предлагают ограничить выплаты по «зеленому» тарифу электростанциям в оккупации — Finance.ua

Нардепы предлагают ограничить выплаты по «зеленому» тарифу электростанциям в оккупации Сегодня 16:39 — Энергетика

Нардепы предлагают ограничить выплаты по «зеленому» тарифу электростанциям в оккупации

Народные депутаты зарегистрировали в парламенте законопроект, вводящий ограничения на выплаты по «зеленому» тарифу производителям электроэнергии из возобновляемых источников, чьи объекты оказались на временно оккупированных территориях.

Об этом говорится на карточке законопроекта № 9629 «Об особенностях осуществления расчетов с производителями по „зеленому“ тарифу, генерирующие мощности которых находятся на временно оккупированных территориях» на сайте парламента, передает Укринформ.

Депутаты предлагают на период действия военного положения и через год после его отмены создать реестр электростанций, производящих энергию из ВИЭ и находящихся на территориях, где ведутся боевые действия или временно оккупированных российской федерацией и не работающих несинхронно с объединенной энергосистемой Украины. Вести такой рестр должен НЭК «Укрэнерго».

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ГП «Гарантированный покупатель» будет запрещаться покупать электроэнергию у электростанций, внесенных в реестр, соответственно, эти объекты не будут получать выплаты по «зеленому тарифу».

Среди авторов законопроекта — Андрей Жупанин, Юрий Камельчук (оба — фракция «Слуга народа»), Инна Совсун, Максим Хлапук (оба — фракция «Голос»).

Как сообщалось, по информации СМИ, с июля 2022 года по июль 2023 года компании на временно оккупированной части Запорожья совокупно получили более 320 млн грн оплаты за электроэнергию по «зеленому» тарифу.

Позиция «Гарантированного покупателя» состоит в том, что для системного решения вопроса с оплатой по «зеленому» тарифу электростанциям, генерирующим энергию из возобновляемых источников и оставшимся на временно оккупированных территориях, нужно вносить изменения в законодательство.

По словам главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, на текущий момент электростанции, генерирующие энергию из возобновляемых источников и оставшиеся на временно оккупированных территориях, работают несинхронно с энергосистемой Украины и уже не получают выплаты по «зеленому» тарифу.

Укрінформ По материалам:

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