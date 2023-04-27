Нардеп раскрыла детали программы восстановления жилья — Finance.ua

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Нардеп раскрыла детали программы восстановления жилья

Недвижимость
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В рамках программы «Восстановление», тестирование которой начнется с 10 мая, владельцы поврежденного в результате войны жилья смогут получить компенсацию до 500 тыс. грн на ремонт.
Об этом во время информационного телемарафона сообщила председатель Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.
«Правительство в рамках большой программы относительно компенсации 21 апреля приняло постановление, которое называется „єВідновлення“. Это будет публичная услуга, и она будет касаться части граждан. Это те люди, которые на сегодняшний день имеют поврежденное жилье и имеют зарегистрированные права на такое жилье, и такие права находятся в реестре вещных прав. Это люди — граждане Украины, достигшие 21 года», — сказала Шуляк.
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По ее словам, если по всем критериям человек проходит, он сможет получить скорую компенсацию с использованием приложения «Дія».
«Эти деньги ограничены 500 тыс. грн. Ими смогут воспользоваться те люди, у которых незначительные повреждения, которые можно будет быстро отремонтировать путем получения строительных материалов или строительных работ. На сегодняшний день эта программа находится в тестовом режиме, повторюсь: это часть большой программы по компенсациям», — отметила депутат.
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Шуляк рассказала, что через «Дія» уже получено около 360 тыс. информационных сообщений, касающихся почти 25 млн кв. м разрушенного или поврежденного жилья. По ее словам, это очень высокие цифры, потому что в довоенный период в Украине ежегодно сдавалось примерно 10 млн кв. м жилья.
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«На сегодняшний день есть первые средства, которые будут использоваться на работу компенсационного механизма — это средства арестованных дочек российских банков. Мы надеемся, что в этом году также на эти нужды будут использованы 35 млрд грн из средств, которые поступят от прибыли Национального банка. Конечно, мы рассчитываем на поддержку международных партнеров», — добавила депутат.
По материалам:
УНІАН
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