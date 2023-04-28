Нардеп назвал сферы предпринимательства, которые процветают во время войны — Finance.ua

Нардеп назвал сферы предпринимательства, которые процветают во время войны Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Нардеп назвал сферы предпринимательства, которые процветают во время войны

Некоторые регионы страны сильно пострадали в результате боевых действий, но даже во время войны есть процветающие сферы предпринимательства, которые могут поднять экономику.

Об этом в комментарии Новости.Live назвал член парламентского комитета по вопросам энергетики Юрий Камельчук.

«В регионах даже в период полномасштабной войны будут процветать такие сферы предпринимательства — выращивание и переработка продуктов питания, логистика и распределительные склады, строительство и проектирование. И, конечно, IT-сфера», — сказал Камельчук.

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Нардеп считает, что для стабилизации инвестиционного климата в регионах и укрепления экономики следует активно привлекать в громады специалистов и агентства регионального развития.

Напомним, что, по словам нардепа Камельчука, инвестиции нужны регионам, но они сами не помогут в восстановлении инфраструктуры и укреплении экономики.

Справка Finance.ua:

бизнес, несмотря на активные боевые действия и обстрелы гражданской инфраструктуры, продолжил смягчать негативные ожидания как относительно собственного развития, так и что касается динамики объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев. Одновременно улучшились оценки инфляции и курсовые ожидания. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, проведенного Национальным банком в I квартале 2023 года.

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