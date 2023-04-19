Бизнес сможет получить компенсацию за трудоустройство безработных: что известно — Finance.ua
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Бизнес сможет получить компенсацию за трудоустройство безработных: что известно

Личные финансы
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Бизнес сможет получить компенсацию за трудоустройство безработных: что известно
Бизнес сможет получить компенсацию за трудоустройство безработных: что известно
Кабинет Министров Украины утвердил выплаты компенсаций компаниям, которые в течение года выплачивают работникам заработную плату в размере не менее трех минимальных зарплат. Механизм заработает с 1 января 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«Правительство утвердило порядки предоставления компенсации работодателям части фактических расходов, связанных с уплатой единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за создание новых рабочих мест и за прием на работу официально зарегистрированных безработных», — говорится в сообщении.
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По словам министра экономики Юлии Свириденко, новый механизм вводит экономические стимулы за трудоустройство зарегистрированных безработных на новые рабочие места, а также будет способствовать созданию новых рабочих мест. Это, в свою очередь, будет способствовать увеличению занятости и уменьшению безработицы.

Что предусматривает документ

Утвержденный документ предусматривает выплату компенсации в размере 50% фактических расходов уплаченного единого взноса за трудоустроенное лицо на новое рабочее место.
Компенсация будет выплачиваться работодателям, которые в течение года выплачивают работникам заработную плату в размере не менее трех минимальных зарплат.
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При сохранении такого уровня заработной платы выплата компенсации будет производиться за каждое трудоустроенное лицо в течение следующих 12 месяцев за счет средств государственного бюджета, предусмотренных в бюджете Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.
Также устанавливается, что компенсации субъектам малого предпринимательства фактических расходов в размере единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за трудоустройство зарегистрированных безработных на новые рабочие места.
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Субъектам малого предпринимательства будут предоставлять компенсации в размере фактических расходов уплаченного единого взноса за трудоустроенного на новое рабочее место зарегистрированного безработного, направленного центром занятости.

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Компенсация будет выплачиваться при условии, что срок трудоустройства составит не менее чем на 2 года, и будет выплачиваться каждый второй месяц в течение этого периода. Планируется, что этот механизм будет работать уже в этом году.
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По материалам:
Finance.ua
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