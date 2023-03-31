В Украине упростили предоставление документов для получения статуса безработного — Finance.ua

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В Украине упростили предоставление документов для получения статуса безработного

Личные финансы
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В Украине упростили предоставление документов для получения статуса безработного
В Украине упростили предоставление документов для получения статуса безработного
Кабинет Министров упростил условия предоставления документов для получения статуса зарегистрированного безработного и уточнил порядок получения этого статуса онлайн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«Предоставление статуса безработного будет и дальше проходить в том числе в электронной форме. Это облегчит процесс подачи документов внутренне перемещенным лицам, находящимся на временно оккупированной территории или на территории, на которой ведутся боевые действия. Также упрощается процесс регистрации для людей, лишившихся документов, или у которых до сих пор не были разорваны трудовые отношения с работодателем, который находится на территории, где ведутся активные боевые действия», — объяснила министр экономики Юлия Свириденко.
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Также новый порядок регистрации, перерегистрации зарегистрированных безработных и ведение учета лиц, ищущих работу, предусматривает следующие изменения:
  • утверждены условия предоставления статуса зарегистрированного безработного членам добровольческих формирований территориальной громады и пребывания их на учете во время военного положения;
  • рабочее общение безработного с карьерным советником (специализированным карьерным советником) по поиску работы приравнивается к личному посещению центра занятости;
  • утверждены новые критерии подходящей работы, в том числе во время военного положения;
  • были дополнены основания прекращения регистрации безработных по пребыванию за границей.

Справка Finance.ua:

  • ранее правительство утвердило новый порядок профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации зарегистрированных безработных, который должен стимулировать предоставление безработным не только новых навыков, но и нового местожительства;
  • почти каждый третий украинец официально безработный. Чьи-то навыки утратили актуальность из-за полномасштабной войны, кто-то выехал с оккупированных территорий и не смог найти работу на новом месте, у кого-то развалился бизнес;
  • с 1 января максимальный размер пособия по безработице составляет 6700 грн, а минимальный размер составит 1000 гривен. Минимальный размер пособия смогут получать застрахованные лица, которые в течение 12 месяцев до регистрации в центре занятости имеют страховой стаж менее семи месяцев.

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По материалам:
Finance.ua
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