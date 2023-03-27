Обучение безработных будет проходить по принципу «деньги ходят за человеком» — разъяснение Минэкономики — Finance.ua
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Обучение безработных будет проходить по принципу «деньги ходят за человеком» — разъяснение Минэкономики

Личные финансы
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Правительство утвердило порядок профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации зарегистрированных безработных, который должен стимулировать предоставление безработным не только новых навыков, но и нового местожительства.
Соответствующее решение принято на заседании Кабинета Министров Украины 24 марта 2023 года.
«Новый порядок предусматривает осуществление профессионального обучения безработных по принципу „деньги ходят за человеком“. Безработные смогут самостоятельно выбирать учебное заведение для прохождения профессионального обучения и в случае необходимости местожительство в период обучения. Уверена, что это должно положительно повлиять на рынок труда и снизит количество безработных», — пояснила Первый вице-премьер-министр — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.
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Зачисление в учебные заведения и обучение в них, а также обеспечение местожительства будет осуществляться на основании сертификата на обучение и сертификата на проживание в период обучения.
Кроме того, предусмотрена возможность выбора безработным места обучения у работодателя непосредственно на рабочем месте по индивидуальной форме обучения или путем стажировки. Это позволит сократить сроки обучения и затраты на обучение, будет способствовать трудоустройству безработных и их адаптации на рабочем месте.
Еще одним нововведением стало то, что работодателям предоставлена возможность осуществлять предварительный отбор безработных, изъявивших желание пройти профессиональное обучение на рабочем месте или обучаться по дуальной форме, перед получением ими сертификатов на обучение.

Справка Finance.ua:

  • в период действия военного положения максимальный размер пособия по безработице не может превышать размер минимальной зарплаты, установленной законодательством на 1 января календарного года. В 2023-м — это 6700 грн.
  • минимальный размер пособия для застрахованных лиц, которые в течение 12 месяцев перед регистрацией в Центре занятости имеют страховой стаж менее семи месяцев — 1 тыс. грн.

Пособие по безработице 2023

По материалам:
Finance.ua
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