Правительство расширило критерии для предоставления пособия по частичной безработице — Finance.ua

Правительство расширило критерии для предоставления пособия по частичной безработице Сегодня 09:14 — Личные финансы

Правительство расширило критерии для предоставления пособия по частичной безработице

Кабинет Министров расширил перечень критериев, по которым предоставляется пособие по частичной безработице.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Что меняется

Расширен перечень критериев, по которым предоставляется пособие по частичной безработице, в частности, относительно отсутствия у работодателя или физического лица предпринимателя, который является застрахованным лицом, задолженности перед государственным (местным) бюджетом более 6 месяцев.

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«Уверены, что такое решение будет положительно скажется на рыночной среде, обеспечении защиты прав и интересов хозяйствующих субъектов, рынке труда и уровне занятости населения. Поскольку предоставление пособия по частичной безработице работникам и физическим лицам предпринимателям будет способствовать сохранению занятости населения и предотвращению роста безработицы», — подчеркнула министр экономики Юлия Свириденко.

Прогнозы насчет программы

Ожидается, что в этом году пособием по частичной безработице смогут воспользоваться 21 тысяча украинцев. На это предусмотрено 226 млн грн.

Когда пособие по частичной безработице не будет предоставляться

Пособие по частичной безработице не предоставляется в случае, когда в отношении работодателя или физического лица-предпринимателя открыта ликвидационная процедура, или он признает свою несостоятельность своевременно выполнять обязательства перед кредиторами из-за неудовлетворительного состояния финансово-хозяйственной деятельности.

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Также новый порядок определяет механизм подтверждения отсутствия задолженности работодателями и физическими лицами предпринимателями, являющимися застрахованными лицами, перед государственным (местным) бюджетом, в частности, в порядке обмена информацией между Государственной службой занятости и ГНС.

Еще одно изменение касается проведения проверки целевого использования средств. Предусматривается, что она может производиться также по месту осуществления хозяйственной деятельности работодателя.

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