Безработных стало меньше на 20 тысяч из-за необходимости справки из военкомата — Finance.ua

Безработных стало меньше на 20 тысяч из-за необходимости справки из военкомата
Официальная статистика уровня безработицы в стране установила антирекорд за время военного положения.
Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк на своем телеграм-канале, в феврале количество официально зарегистрированных безработных уменьшилось на 20 тысяч.
Если в январе 2023 года, по официальной статистике Государственной службы занятости, количество безработных составило 186,5 тыс. человек, а в феврале оно упало до 166 тыс. человек.
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Такая тенденция в целом наблюдается в последние месяцы — если в июне 2022 года количество официально зарегистрированных безработных составляло 316,4 тыс., то в ноябре оно упало до 239,1 тыс., в декабре — до 208,9 тыс.
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По словам Железняка, у этой тенденции две причины — сокращение выплат безработным и необходимость мужчинам принести справку из военкомата.
Справка Finance.ua:
- 17 января 2023 года министр экономики Юлия Свириденко заявила, что уровень безработицы в Украине на сегодня составляет около 30%. По данным чиновницы, в поисках работы внутри страны находятся 2 млн граждан и еще 2,7 миллиона человек, уехавших за границу из-за войны, но готовых вернуться работать;
- в условиях войны рынок труда претерпел изменения. В частности, спрос превышает предложение, а большинство работодателей за год оставляли зарплаты работников без изменений.
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