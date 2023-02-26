5 причин отказаться от предложения о работе — Finance.ua

5 причин отказаться от предложения о работе Сегодня 10:23 — Личные финансы

5 причин отказаться от предложения о работе

Вы прошли все этапы собеседований, тестовых заданий и проверок, и вот, наконец, желаемое предложение о работе в ваших руках. Однако вместо безумной радости вас начинают терзать сомнения, закрадываются негативные мысли и выныривают «скелеты» из шкафа работодателя.

Эксперты портала budni.rabota.ua рассказали о тревожных звоночках, которые укажут на нечестного работодателя.

«Размытая» зарплата

Первым тревожным звоночком может стать то, что компания не указывает размер заработной платы в объявлении о работе и даже не обсуждает конкретных сумм с кандидатом на собеседовании.

Также должно насторожить, когда вам рассказывают об очень большом диапазоне зарплаты. Например, работодатель говорит, что вы будете получать от 10 до 50 тыс. грн, и якобы все получают ближе к верхней отметке, ведь хорошо выполняют свою работу и зарабатывают премии. Однако с большой вероятностью у такой компании нет средств на сотрудника, и здесь сделают все, чтобы вы зарабатывали только оговоренный минимум.

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Еще одна сторона зарплатного обмана — слишком высокие суммы за минимальную работу. Типичным маркером таких вакансий является их продолжительная актуальность, отметки горячих вакансий и публикация на непроверенных ресурсах. На такой работе вы вряд ли достигнете тех желанных сумм, или вас будут просить выполнять работу, которая не выходит в обязанности и вообще может быть незаконной.

Непонятные условия труда

Еще в вакансии работодатель выделяет неограниченное количество знаков для описания обязанностей и требований к кандидату и лишь коротко приводит условия работы и ее преимущества.

Далее на собеседовании становится еще хуже: когда кандидат пытается узнать, что его ждет на должности, работодатель отвечает коротко или непонятно и продолжает засыпать вопросами о соответствии требованиям, акцентирует внимание на том, что кандидат должен знать или уметь, добавляет о наличии штрафов в компании.

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Сюда же можно отнести непонятные обязанности — когда работодатель ищет такого универсального солдата, которым можно будет закрыть несколько вакантных должностей и сэкономить деньги.

Во время собеседования или обсуждения договора сразу договаривайтесь об обязанностях и условиях работы, чтобы потом не было неприятных сюрпризов.

Постоянный доступ

Отдельным пунктом хотим вынести требование работодателя быть на связи 24/7. Некоторые сферы имеют ненормированный график, вы можете иметь меньше выходных или более длительный рабочий день, но в законных пределах, с доплатами или дополнительным отпуском. Однако когда работодатель с самого начала предупреждает, что у вашего рабочего дня нет предела, а ваши выходные будут заканчиваться после первого звонка руководителя — бегите от него.

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Даже если вас в целом устраивает вакансия и нравится высокая зарплата, которой вроде бы должны компенсировать круглосуточную занятость, не тешьте себя иллюзиями, что работодатель преувеличивает. Скорее всего, согласившись на предложение о работе, вам придется забыть о свободном времени, вечерах с близкими, выходных с друзьями и даже отпусках.

Откровенное хамство

В некоторых вакансиях встречается пренебрежительный тон к кандидатам, например: «Ищем человека с креативным мышлением, а не того, кто забывает включать голову и думает шаблонно». Также работодатель может использовать много жирного выделения, восклицательных знаков и Caps Lock, чтобы подчеркнуть принципиальные моменты и тем самым подчеркнуть свою невежливость.

Точно убегать от такого работодателя нужно, если унизительный тон продолжается и на собеседовании: когда вас постоянно перебивают, обесценивают заслуги, курят в вашем присутствии, не спросив разрешения и т.д. Такой работодатель унижает своих сотрудников, не подбирает слова для оценки их работы и способствует нездоровой атмосфере в коллективе.

Плохие отзывы

При поиске работы не забывайте о проверке потенциального работодателя. В сети можно найти отзывы, пожалуй, о любой компании, особенно если она нечестна со своими работниками.

Если вы мало доверяете отзывам на сторонних сайтах, так как считаете это работой конкурентов, то найдите в соцсетях работающих в компании людей и расспросите о реальных впечатлениях от работодателя.

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